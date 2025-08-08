Protesto de rodoviários suspende transporte público em Esteio

Rodoviários protestaram pela falta de salários. Guilherme Milman / Agencia RBS

O transporte coletivo municipal de Esteio teve o serviço paralisado nesta sexta-feira (8). Desde o final da madrugada, rodoviários protestavam pela falta de salários. A categoria reivindicou o pagamento referente ao mês de julho, que deveria ter sido depositado até quinta-feira (7).

Já durante a tarde, a Prefeitura de Esteio informou que os ônibus municipais voltaram a circular normalmente na cidade da Região Metropolitana. Em nota, o Executivo municipal afirmou que "foram tomadas todas as medidas necessárias para garantir o restabelecimento da operação". No entanto, não ficou claro o que são essas medidas.

No início do dia, trabalhadores decidiram que nenhum ônibus circularia dentro do município até que a empresa Viação Santa Clara, responsável pela frota, efetue o repasse.

No quinto dia útil, quinta-feira (7), os trabalhadores não tiveram os salários depositado na conta.

Em nota, a Viação Santa Clara afirmou que busca regularizar o pagamento junto à prefeitura. A empresa ainda se disse surpreendida com o ato, e afirmou que não teve nenhum aviso prévio.

O Executivo municipal, por sua vez, declarou que não há qualquer pendência de repasse com a companhia. A prefeitura informou ainda que notificou o sindicato pela falta de aviso prévio sobre a paralisação e aplicou multa à empresa pelo atraso salarial.

Leia nota da empresa:

A Visac-RS Esteio foi surpreendida com esta paralisação dos motorista na madrugada de hoje. Lamenta muito que sem qualquer aviso prévio, numa manhã chuvosa, o serviço tenha sido interrompido e os passageiros tenham ficado desassistidos.

Nossa principal prioridade é o atendimento ao passageiro e a empresa informa que desde a madrugada, quando iniciou este movimento no portão da garagem, já fez contato com a prefeitura e com o sindicato dos motoristas.

O pedido da Visac ao sindicato é que não impeça aqueles motoristas que desejam trabalhar, de conseguirem sair da garagem, uma vez que os sindicalistas estão parados em frente ao portão de entrada.

Com a prefeitura, a Visac busca a regularização do repasse financeiro para conseguir regularizar o salário e benefícios que deveriam ter sido pagos na data de ontem (07/08).

Novamente, reafirmamos que trabalhamos para regularizar o serviço aos passageiros e que fomos pegos de surpresa com esta situação.

A Visac-RS solicitou apoio da autoridade policial do município para tentar desobstruir o portão para os motoristas que manifestaram desejo de trabalhar pudessem fazer, mas existe ainda essa dificuldade.

Leia nota da prefeitura de Esteio:

A Prefeitura de Esteio informa que não há qualquer pendência de pagamento com a empresa VISAC, responsável pelo transporte público municipal. Conforme estabelece o contrato, estamos dentro do prazo de 20 dias úteis para pagamento.

A paralisação realizada nesta quinta-feira (08) não foi comunicada previamente e descumpre a legislação ao não garantir o número mínimo de ônibus em circulação, prejudicando a população.

A Prefeitura é solidária aos trabalhadores, mas reforça que o pagamento dos salários é responsabilidade da empresa.

Foram determinadas a notificação do Sindicato, aplicação de multa à empresa e a adoção de todas as medidas legais cabíveis.