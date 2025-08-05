Protesto de bolsonaristas no Congresso e a busca por cidadania italiana: leia o resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta terça-feira (5).

Motta e Alcolumbre cancelam sessões no Congresso após oposição obstruir trabalhos

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) cancelaram as sessões das duas casas legislativas nesta terça-feira (5). A medida ocorre após parlamentares de oposição ocuparem as mesas diretoras dos plenários das casas e obstruírem os trabalhos, como protesto pela prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Prazo, possíveis recursos e chance de habeas corpus: veja perguntas e respostas sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro

Processo em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado deve ser julgado em setembro. Ton Molina / STF

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada na segunda-feira (4) em razão do descumprimento da medida de proibição de uso das redes sociais próprias e de terceiros, abriu questionamentos jurídicos sobre o futuro do líder de direita. Entre as questões em debate, estão a possibilidade de recursos e se a decisão de Moraes precisa ou não ser referendada pelos demais integrantes da Corte.

Comportamento

Qual é a situação atual de quem busca cidadania italiana? Entenda como ficam antigos e novos pedidos

Especialista afirma que tirar a cidadania italiana pode ficar mais caro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A busca pelo reconhecimento da cidadania italiana por descendência voltou ao centro do debate jurídico após decisão da Corte Constitucional da Itália publicada em na semana passada. A sentença reafirma que pedidos feitos até 27 de março de 2025 devem seguir a legislação anterior — ou seja, sem limite de gerações.

Porto Alegre

Obra da orla de Ipanema, em Porto Alegre, chega a quase 60% de conclusão

Custo total da obra é de R$ 10,9 milhões. Duda Fortes / Agencia RBS

A obra de recuperação da orla de Ipanema, na Zona Sul, atingiu 59% de conclusão. O balanço da prefeitura de Porto Alegre foi divulgado nesta terça-feira (5). As obras começaram em outubro de 2024, e a previsão inicial de conclusão era junho deste ano, prazo adiado para dezembro.

Esporte

Justiça condena mais um ex-dirigente do Inter por desvios milionários

Emídio foi condenado por 209 práticas de estelionato e também por organização criminosa. Fernando Gomes / Agencia RBS

A Justiça condenou o ex-vice-presidente de Patrimônio do Inter Emídio Marques Ferreira a 10 anos e seis meses de prisão em regime inicialmente fechado por crimes cometidos durante a gestão 2015-16. Ele também terá de indenizar o clube pelos desvios de verbas do período. A sentença é consequência da Operação Rebote, do Ministério Público, que apurou ilegalidades no comando no clube naquele biênio. Cabe recurso da decisão.

Cultura

Como o Festival de Cinema de Gramado colocou a cidade "no mapa do Brasil"

Festival de Cinema de Gramado está na 53ª edição em 2025. Cleiton Thiele / Divulgação

O Festival de Cinema de Gramado não é o evento que mais atrai pessoas para a cidade da Serra – este posto pertence ao Natal Luz. Mesmo assim, os dias de agosto em que o local se transforma em um enorme tapete vermelho, celebrando a sétima arte, representam o principal expoente para o município.