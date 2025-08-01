Prefeitura de Balneário Pinhal entra com ação contra CEEE Equatorial após quatro dias sem luz

Município do Litoral Norte, como Imbé (foto), foram atingidos pelo ciclone. Prefeitura de Imbé / Divulgação

A Prefeitura de Balneário Pinhal, no Litoral Norte, entrou com uma ação civil pública contra a CEEE Equatorial. O principal objetivo, conforme a administração, é solicitar o restabelecimento da energia elétrica, interrompido há quatro dias.

Cerca de duas mil pessoas seguiam sem luz no início desta sexta-feira (1º), conforme o prefeito Cezar Furini. São moradores principalmente dos bairros Pinhal Sul, Sindpolo, Figueirinha e do distrito Túnel Verde, na entrada do município. A expectativa é que ainda nesta sexta-feira o serviço retorne para 800 pontos.

O último balanço da empresa aponta que cerca de 2,6 mil clientes ainda estão sem luz no Estado desde o início da semana devido à passagem do ciclone extratropical.

Indenização

Além da normalização do serviço de energia, a ação também pede uma indenização de R$ 3 milhões por dano coletivo mais R$ 10 mil por cada unidade consumidora atingida.

Conforme o prefeito, apenas após o ajuizamento da ação obteve respostas concretas da CEEE Equatorial, percebendo trabalho das equipes nas ruas do município.

O que diz a CEEE Equatorial