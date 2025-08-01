Geral

Litoral Norte
Notícia

Prefeitura de Balneário Pinhal entra com ação contra CEEE Equatorial após quatro dias sem luz

Medida pede restabelecimento do serviço, indenização de R$ 3 milhões por dano moral coletivo e R$ 10 mil por unidade atingida

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

