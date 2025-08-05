Geral

Proteção de dados
Notícia

"Precisamos saber onde vão parar", diz conselheiro do CNJ sobre informações do Judiciário analisadas por inteligência artificial

Ulisses Rabaneda, do Conselho Nacional de Justiça, destaca que todos os tribunais do Brasil já utilizam ferramentas de IA no dia a dia

Gabriel Jacobsen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS