Portabilidade de crédito: de consignado a imobiliário, quais são as vantagens de transferir uma dívida para outro banco

Modalidade abrange diversos tipos de dívidas, como cartão de crédito, cheque especial, financiamentos, entre outros. ARMMY PICCA / stock.adobe.com

A portabilidade de crédito, conhecida como transferência de empréstimos entre instituições financeiras, é uma alternativa para quem busca taxas de juro mais baixas, parcelas mais acessíveis ou prazos de pagamento mais longos para quitar seus compromissos financeiros.

— O cliente solicita diretamente nos canais da nova instituição (aplicativo, site, agências, correspondentes). Se aprovada a solicitação, quita a dívida com o banco original e assume o contrato. Lembrando que o crédito consignado privado não precisa passar pelo departamento de Recursos Humanos da empresa — explica o diretor de Crédito Consignado da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), Alex Gonçalves.

A busca por portabilidade entre empréstimos consignados privados, explica Gonçalves, apresentava baixa representatividade em relação ao consignado dos órgãos públicos e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com o lançamento do Crédito do Trabalhador, o diretor diz que já se verifica um crescimento nas trocas de dívidas mais caras pelo Consignado do Trabalhador.

— Com o lançamento do novo módulo de portabilidade e refinanciamento para o Crédito do Trabalhador, previsto para 13 de agosto, a expectativa é de que se tenha forte incremento das portabilidades de consignado e troca de modalidade — ressalta.

Quem pode fazer portabilidade?

Pessoas físicas e jurídicas podem utilizar essa modalidade para diversos tipos de dívidas, como cartão de crédito, cheque especial, financiamentos, crédito pessoal e até mesmo crédito imobiliário.

Segundo a educadora e planejadora financeira Paula Bazzo, a portabilidade permite, por exemplo, que um financiamento de longo prazo contratado na modalidade Price — com parcelas fixas — seja convertido para o Sistema de Amortização Constante (SAC), no qual as parcelas diminuem progressivamente ao longo do tempo. O contrário também é possível.

— Se o comprador contratou financiamento imobiliário com uma taxa de juro de 14% e, com o tempo, a taxa Selic (definida pelo Banco Central e referência na economia) baixar e outros bancos começarem a oferecer financiamentos a 11%, fazer a portabilidade para essa taxa menor fará uma grande diferença no custo total. Mesmo que pareça "apenas" 1% ao ano, essa redução se traduz em uma economia substancial porque estamos falando de valores altos e dívidas de longo prazo — explica.

A especialista menciona ainda que, além de alterar o sistema de amortização e a possibilidade de diminuição da taxa de juro, a portabilidade também permite reduzir o valor das parcelas mensais.

Em financiamentos imobiliários, o saldo devedor costuma ser corrigido por um indexador, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A educadora financeira aponta que a portabilidade permite também substituir um índice mais “alto” por outro mais estável, como a Taxa Referencial (TR), que geralmente tem pouca variação.

— Ao considerar a portabilidade, não se concentre apenas no juro. Avalie o Custo Efetivo Total (CET), que inclui, além dos juros, impostos, taxas administrativas e seguros. Optar por um novo banco pode resultar em tarifas mais competitivas, o que pode diminuir o valor final da prestação — completa.

Leia Mais Confira em sete passos como fazer a portabilidade da dívida do cartão de crédito

Trocando de banco

Ter um financiamento com um banco não significa que todo o pagamento precisa ser feito por ele. Às vezes, é mais fácil transferir a dívida para outra instituição financeira do que negociar uma redução tarifária no banco de origem.

Digamos que você tenha uma dívida de R$ 500 mil no banco A com 15% de juro. Ao buscar o banco B, ele pode oferecer 13%. Com essa oferta, você pode informar o seu banco sobre sua intenção de portabilidade. O banco A pode tentar cobrir a oferta, propondo uma 'portabilidade interna'. Mas, geralmente, o banco B oferecerá a maior vantagem inicial, porque quer garantir o cliente. PAULA BAZZO Educadora e planejadora financeira

Implicações fiscais

O diretor de Crédito Consignado da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), Alex Gonçalves, assegura que o consumidor detém o direito à portabilidade gratuita de seus serviços financeiros.

O banco original conta com até cinco dias úteis para oferecer melhores condições para manter o cliente em sua carteira. Caso não tenha sucesso, deve encaminhar as informações necessárias para que a nova instituição possa quitar a operação. ALEX GONÇALVES Diretor de Crédito Consignado da Associação Brasileira de Bancos

Antes de se comprometer, porém, o consumidor precisa ficar atento a eventuais custos extras, como taxas de registro em cartório ou de avaliação do imóvel pela nova instituição, no caso de portabilidade imobiliária.

Uma tranquilidade é que, mesmo levando a dívida para outro banco, o consumidor mantém os benefícios padrão da modalidade de financiamento, como o abatimento de parcelas com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

— O importante é entender que a portabilidade é apenas sobre o saldo devedor, não sobre o valor total original da dívida — enfatiza a planejadora financeira Paula Bazzo.

Leia Mais Giane Guerra: uma ferramenta para reduzir o valor do seu empréstimo

Portabilidade na prática

Tenha em mãos as informações sobre seu financiamento: saldo devedor, número de parcelas a vencer e taxa de juros;

Com essas informações em mãos, negocie as condições de uma nova operação com outra instituição financeira interessada. O valor obtido nessa negociação quitará o saldo devedor da operação original;

O valor e o prazo da nova operação envolvendo pessoas físicas não podem ser superiores ao saldo devedor e ao prazo remanescente da operação original;

Solicite o valor do Custo Efetivo Total (CET) da nova operação. Essa é a forma mais fácil de comparar os valores dos encargos e despesas cobrados pelas instituições;

Para confirmar se a transação é realmente vantajosa, vale verificar todas as condições do novo contrato com relação ao número de prestações, taxas de juro e tarifas.

Principais tipos de portabilidade

Empréstimo pessoal : permite transferir um empréstimo comum para outro banco com taxas menores e parcelas mais acessíveis;

: permite transferir um empréstimo comum para outro banco com taxas menores e parcelas mais acessíveis; Crédito consignado : muito comum entre aposentados, pensionistas e servidores públicos, transfere-se o crédito consignado para outra instituição que ofereça melhores condições;

: muito comum entre aposentados, pensionistas e servidores públicos, transfere-se o crédito consignado para outra instituição que ofereça melhores condições; Financiamento de veículos : possibilita trocar o banco do financiamento do seu carro ou moto para pagar menos juro ou reduzir o valor das parcelas;

: possibilita trocar o banco do financiamento do seu carro ou moto para pagar menos juro ou reduzir o valor das parcelas; Crédito imobiliário: transfere o financiamento de um imóvel para outra instituição.

Como escolher o banco ou instituição financeira

Compare as taxas de juro entre os bancos;

Verifique a reputação da instituição financeira;

Confirme se o banco é autorizado pelo Banco Central;

Avalie o atendimento e o suporte ao cliente;

Observe a facilidade do processo de portabilidade;

Compare o valor das parcelas e a economia total.

Fonte: Banco Central e Serasa