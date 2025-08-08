Geral

Paraisópoils

Policial militar é baleado no pescoço na zona sul de São Paulo; câmera corporal registrou o momento

Johannes Kennedy Santana foi socorrido de helicóptero e não corre risco de morte. Caso ocorreu na quinta-feira, durante abordagem a um jovem

Estadão Conteúdo

Lívia Machado

