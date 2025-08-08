Policial militar é baleado no pescoço na zona sul de São Paulo; câmera corporal registrou o momento

O caso aconteceu na quinta-feira (7). X / Reprodução

Um policial militar foi baleado no pescoço ao abordar um jovem de 19 anos após perseguição de moto na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na quinta-feira (7) e foi registrado em imagens pela câmera corporal do oficial, que não corre risco de morrer.

A bala transfixou o pescoço do PM, identificado como Johannes Kenney Santana. Mesmo após baleado, ele conseguiu acionar socorro pelo rádio e foi socorrido pelo helicóptero Águia da PM. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas, na Zona Oeste.

A gravação da câmera corporal captou toda a ocorrência, que começou com a perseguição de moto a um homem acusado de praticar um roubo na região da Chácara Santo Antônio (veja abaixo). O policial chega a imobilizar o suspeito, mas moradores da comunidade se aproximam e um homem chega a tentar ajudar o suspeito a se desvencilhar.

Após alguns segundos de luta corporal, o suspeito atira no pescoço do cabo Santana e sai correndo. Outro homem rouba a arma do policial e também foge.

Além das imagens da câmera corporal do policial, outros vídeos, gravados por moradores da região, também circulam nas redes sociais.

O que diz a Polícia Militar

A ocorrência começou perto da região da Chácara Santo Antônio, na zona sul da cidade, conforme a PM. A polícia teria sido acionada porque havia criminosos cometendo roubos no bairro em três motos. Na Rua África do Sul, os policiais militares da equipe de Rádio Patrulhamento visualizaram uma das motos. Houve tentativa de abordagem, mas os criminosos fugiram e foram perseguidos até Paraisópolis.

Na comunidade, o policial entrou em luta corporal com um suspeito e acabou baleado. Após o disparo, equipes da PM, incluindo a Tropa de Choque, foram deslocadas para Paraisópolis e cercam a comunidade em busca dos suspeitos, incluindo um adolescente. Uma blitz montada na região da Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi, controlava o acesso à favela.

Suspeitos

Um dos procurados é suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubo de motos e teria cometido ao menos quatro crimes desde 2022. Outro suspeito também foi identificado.

Cerca de 300 policiais militares foram deslocados para a favela de Paraisópolis.

— O efetivo da Polícia Militar está empenhado, em uma operação que não tem prazo para acabar. A PM só acaba essa operação com esses dois criminosos presos — disse coronel Emerson Massera, porta-voz da PM, ao Brasil Urgente, da Band.

Vídeos da ação

Imagens foram compartilhadas na rede social X.