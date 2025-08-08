Polícia Federal descarta risco de bomba em avião que precisou fazer pouso de emergência em Brasília

Pátio de aeronaves do Aeroporto Internacional de Brasília. Aeroporto BSB / Divulgação

Foi descartada pela Polícia Federal a presença de bomba no avião da Azul que precisou fazer um pouso de emergência em Brasília, na noite desta quinta-feira (7). As informações são do g1.

O voo decolou de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP) e às 20h45min da noite passada precisou fazer pouso de emergência no Aeroporto Internacional da capital após um bilhete suspeito ser encontrado no banheiro do avião, em que estava escrito que havia explosivos no compartimento de cargas.

Em nota, a PF afirmou que realizou uma varredura antibombas, onde todas as malas foram submetidas ao raio X, e foram descartadas a presença de qualquer artefato explosivo.

"Após varredura antibombas, a Polícia Federal descartou a presença de qualquer artefato explosivo em aeronave da companhia aérea Azul que, na noite desta quinta-feira (7/8), teve voo alternado para Brasília", diz a PF.

O avião foi liberado para retornar à operação e as investigações sobre a autoria da ameaça seguem em curso.

Na manhã desta sexta (8), a Azul informou que os passageiros foram reacomodados em outros voos da companhia.

