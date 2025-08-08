Geral

Investigação
Notícia

Polícia Federal descarta risco de bomba em avião que precisou fazer pouso de emergência em Brasília

Varredura foi realizada e todas as malas foram vistoriadas após bilhete suspeito ser encontrado na aeronave da Azul, que partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP)

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS