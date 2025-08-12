Padaria interditada, R$ 30 bilhões para exportadores e réplica do Laçador: leia o resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta terça-feira (12).
Padaria no Moinhos de Vento é interditada após fiscalização encontrar baratas mortas e fezes de ratos
Uma ação da Secretaria Municipal da Saúde interditou uma padaria no Moinhos de Vento, em Porto Alegre. No local, a equipe da Vigilância de Alimentos identificou fezes de ratos, inclusive em áreas de produção e em sanitários, além de baratas mortas.
Geral
Réplica do Laçador em posto de combustíveis divide opiniões e gera polêmica; família de escultor diz não ter sido consultada
Uma réplica da famosa estátua do Laçador foi erguida, em fibra de vidro, em um posto de combustíveis na freeway, em Gravataí. Clientes do estabelecimento se surpreenderam com a novidade, dividindo-se entre a aprovação e o estranhamento. A neta do autor do Laçador "original" disse não ter sido consultada pela empresa sobre a instalação da peça.
Segurança
Dono da Ultrafarma é preso em São Paulo durante ação contra corrupção
Dono da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney Oliveira foi preso em uma operação do Ministério Público de São Paulo para desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda. Eles teriam recebido mais de R$ 1 bilhão em propina para favorecer empresas.
Economia
Lula anuncia pacote de R$ 30 bilhões para exportadores afetados por tarifaço dos EUA
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um pacote de R$ 30 bilhões para apoiar exportadores brasileiros prejudicados pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. A medida, segundo o presidente, será voltada especialmente para empresas que não têm alternativas de mercado além dos norte-americanos.
Segurança
Terceira vítima de ataque que matou pai e filha na Ilha dos Marinheiros tem morte encefálica confirmada
O jovem de 20 anos que tentou intervir no feminicídio de Sheila Lopes da Silva, 41 anos, teve morte encefálica confirmada nesta terça-feira (12). Djonatan Patrick da Silva Oliveira estava internado no Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre, desde domingo (10), quando aconteceu o ataque a tiros.
Educação
Crescimento pessoal e superação de limites: o que buscam os selecionados para o Geração Caldeira
Foi buscando novos aprendizados e oportunidades de inserção no mercado da tecnologia e inovação que 200 jovens deram início às suas jornadas na edição deste ano do Geração Caldeira. Promovido pelo Instituto Caldeira, o programa teve início nesta segunda-feira (11), quando ocorreu a aula inaugural com os selecionados.
Comportamento
"Não perdi nada da minha juventude por ser católico": o que aproxima a geração atual da Igreja
Foi um "chamado para estar perto de Deus" o que levou o advogado Guilherme Vargas, 26 anos, a ingressar, ainda na adolescência, no Curso de Liderança Juvenil, popularmente conhecido como CLJ. O movimento eclesial voltado à formação de multiplicadores do Evangelho foi a porta de entrada do jovem no catolicismo.
Porto Alegre
O que a prefeitura de Porto Alegre vai responder à Justiça Federal sobre as controvérsias do Plano Diretor
A prefeitura de Porto Alegre tem prazo de 10 dias úteis a contar de segunda-feira (11) para encaminhar esclarecimentos à Justiça Federal sobre a revisão do Plano Diretor. O processo é contestado por supostas irregularidades, como falta de participação social e o "fatiamento" do plano em diferentes leis. A Procuradoria-Geral do Município (PGM) ainda procura detalhar as respostas que serão remetidas ao tribunal até o dia 25.
Política
Agência reguladora estadual vai consultar Aneel sobre lei que prevê indenização a quem ficar sem luz no RS
A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agergs) decidiu consultar a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre o conteúdo da lei que prevê ressarcimento a quem ficar sem luz por mais de 24 horas no Rio Grande do Sul. A aplicação da norma não está garantida aos consumidores gaúchos. Internamente, há discussão na agência estadual a respeito da validade da norma.
Donna
"Todo profissional precisa estar um passo à frente", diz Luanna Toniolo, que estará em Porto Alegre para palestra sobre moda circular
Uma das marcas mais emblemáticas do segmento de brechós de luxo foi a TROC, que se tornou a maior plataforma de moda circular do Brasil, fundada em 2017 pela ex-advogada Luanna Toniolo. Ela será uma das atrações do Cenários da Regeneração, evento que promove o debate sobre inovação e sustentabilidade como oportunidades econômicas e que será realizado no sábado (16), em Porto Alegre.
