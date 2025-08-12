Padaria interditada, R$ 30 bilhões para exportadores e réplica do Laçador: leia o resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta terça-feira (12).

Padaria no Moinhos de Vento é interditada após fiscalização encontrar baratas mortas e fezes de ratos

Estabelecimento foi interditado pela Vigilância de Alimentos. Secretaria Municipal da Saúde / Divulgação

Uma ação da Secretaria Municipal da Saúde interditou uma padaria no Moinhos de Vento, em Porto Alegre. No local, a equipe da Vigilância de Alimentos identificou fezes de ratos, inclusive em áreas de produção e em sanitários, além de baratas mortas.

Geral

Réplica do Laçador em posto de combustíveis divide opiniões e gera polêmica; família de escultor diz não ter sido consultada

Réplica foi feita com fibra de vidro. Camila Hermes / Agencia RBS

Uma réplica da famosa estátua do Laçador foi erguida, em fibra de vidro, em um posto de combustíveis na freeway, em Gravataí. Clientes do estabelecimento se surpreenderam com a novidade, dividindo-se entre a aprovação e o estranhamento. A neta do autor do Laçador "original" disse não ter sido consultada pela empresa sobre a instalação da peça.

Segurança

Dono da Ultrafarma é preso em São Paulo durante ação contra corrupção

Sidney Oliveira é alvo de operação do Ministério Público de SP que investiga esquema de fraude tributária. Ultrafarma / Divulgação

Dono da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney Oliveira foi preso em uma operação do Ministério Público de São Paulo para desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda. Eles teriam recebido mais de R$ 1 bilhão em propina para favorecer empresas.

Economia

Lula anuncia pacote de R$ 30 bilhões para exportadores afetados por tarifaço dos EUA

Ricardo Stuckert / Presidência da República/ Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um pacote de R$ 30 bilhões para apoiar exportadores brasileiros prejudicados pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. A medida, segundo o presidente, será voltada especialmente para empresas que não têm alternativas de mercado além dos norte-americanos.

Segurança

Terceira vítima de ataque que matou pai e filha na Ilha dos Marinheiros tem morte encefálica confirmada

Família pretende doar os órgãos de Djonatan Patrick da Silva Oliveira, assassinado ao defender família. Arquivo pessoal / Reprodução

O jovem de 20 anos que tentou intervir no feminicídio de Sheila Lopes da Silva, 41 anos, teve morte encefálica confirmada nesta terça-feira (12). Djonatan Patrick da Silva Oliveira estava internado no Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre, desde domingo (10), quando aconteceu o ataque a tiros.

Educação

Crescimento pessoal e superação de limites: o que buscam os selecionados para o Geração Caldeira

Cada estudante receberá uma bolsa-auxílio de R$ 4 mil. Camila Hermes / Agencia RBS

Foi buscando novos aprendizados e oportunidades de inserção no mercado da tecnologia e inovação que 200 jovens deram início às suas jornadas na edição deste ano do Geração Caldeira. Promovido pelo Instituto Caldeira, o programa teve início nesta segunda-feira (11), quando ocorreu a aula inaugural com os selecionados.

Comportamento

"Não perdi nada da minha juventude por ser católico": o que aproxima a geração atual da Igreja

"Para mim, estar perto de Deus é a melhor experiência que eu poderia viver", diz o advogado Guilherme Vargas. Renan Mattos / Agencia RBS

Foi um "chamado para estar perto de Deus" o que levou o advogado Guilherme Vargas, 26 anos, a ingressar, ainda na adolescência, no Curso de Liderança Juvenil, popularmente conhecido como CLJ. O movimento eclesial voltado à formação de multiplicadores do Evangelho foi a porta de entrada do jovem no catolicismo.

Porto Alegre

O que a prefeitura de Porto Alegre vai responder à Justiça Federal sobre as controvérsias do Plano Diretor

Audiência pública realizada no sábado, no Araújo Vianna. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A prefeitura de Porto Alegre tem prazo de 10 dias úteis a contar de segunda-feira (11) para encaminhar esclarecimentos à Justiça Federal sobre a revisão do Plano Diretor. O processo é contestado por supostas irregularidades, como falta de participação social e o "fatiamento" do plano em diferentes leis. A Procuradoria-Geral do Município (PGM) ainda procura detalhar as respostas que serão remetidas ao tribunal até o dia 25.

Política

Agência reguladora estadual vai consultar Aneel sobre lei que prevê indenização a quem ficar sem luz no RS

Ressarcimento seria aplicado em casos de interrupção do fornecimento por mais de 24 horas. Anselmo Cunha / Agencia RBS

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agergs) decidiu consultar a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre o conteúdo da lei que prevê ressarcimento a quem ficar sem luz por mais de 24 horas no Rio Grande do Sul. A aplicação da norma não está garantida aos consumidores gaúchos. Internamente, há discussão na agência estadual a respeito da validade da norma.

Donna

"Todo profissional precisa estar um passo à frente", diz Luanna Toniolo, que estará em Porto Alegre para palestra sobre moda circular

Luanna Toniolo fundou a TROC em 2017. Gutyerrez Erdmann / Divulgação

Uma das marcas mais emblemáticas do segmento de brechós de luxo foi a TROC, que se tornou a maior plataforma de moda circular do Brasil, fundada em 2017 pela ex-advogada Luanna Toniolo. Ela será uma das atrações do Cenários da Regeneração, evento que promove o debate sobre inovação e sustentabilidade como oportunidades econômicas e que será realizado no sábado (16), em Porto Alegre.

