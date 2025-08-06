Observatório astronômico de Santa Maria deve encerrar atividades após prefeitura retirar vigilância noturna

O projeto Bate-Papo Astronômico anunciou que deve encerrar as suas atividades no dia 13 de agosto. O motivo seria a falta de segurança fixa no Santa Maria Tecnoparque, local onde o projeto é sediado.
De acordo com Fabrício Colvero, diretor executivo do projeto, a retirada da Guarda Municipal do Tecnoparque desde o início de junho durante a noite compromete a continuidade das ações.
Criado em 2019, o projeto é mantido por voluntários e realiza observações do céu, atividades educativas e coleta de dados meteorológicos e ambientais. Sua estrutura conta com estações de monitoramento de meteoros, raios, clima espacial e uma estação meteorológica (sabia mais sobre o projeto abaixo).
A prefeitura de Santa Maria informou que a retirada ocorreu por motivo de “contingenciamento orçamentário” e que o efetivo foi direcionado para outras demandas. A atuação da Guarda passou a ocorrer em forma de rondas, sem presença fixa.
A administração municipal também ressaltou que o local é gerido pela Associação Santa Maria Tecnoparque e que o projeto não possui vínculo direto com a prefeitura, embora o município siga responsável pelo fornecimento de energia elétrica e limpeza do espaço.
Em resposta à retirada da Guarda, a Associação Santa Maria Tecnoparque contratou uma empresa de segurança privada para atuar no período noturno. Segundo o presidente da entidade, Tiago Sanchotene, o contrato existente no Distrito Industrial foi ampliado para incluir o Tecnoparque. O reforço representa um custo adicional de R$ 1,5 mil mensais.
Mesmo com a medida, Colvero afirma que a presença eventual de vigilância não atende às necessidades do projeto.
— Não posso levar um público para lá sem uma guarda efetiva acompanhando. Às vezes preciso ir de noite sozinho fazer manutenção nas estações, e isso se tornou inviável — diz o diretor do projeto.
A equipe planeja a desmontagem dos equipamentos e desativação das estações. Segundo Colvero, não houve sucesso nas tentativas de obter apoio da iniciativa privada.
O presidente da entidade destacou ainda que a Associação não dispõe de recursos para atender à demanda do projeto.
— Tivemos algumas tratativas com a prefeitura, e estamos de acordo que não há possibilidade financeira para arcar com o custo dos guardas. O Tecnoparque resolveu a questão da segurança para os residentes.
Ele também sugeriu que a continuidade do projeto poderia ser viabilizada por meio de apoio da comunidade ou campanhas de financiamento coletivo.
— A comunidade e os órgãos de comunicação que utilizam o material do projeto podem criar uma vaquinha ou manter o projeto ativo. Infelizmente, a associação não tem condições financeiras para isso — conclui.
Ações do observatório
O projeto Bate-Papo Astronômico realiza ações de divulgação científica com foco em astronomia, astronáutica e meteorologia. Suas principais atividades incluem:
Atividades educativas e de popularização da ciência:
- Palestras presenciais e online
- Observações astronômicas abertas ao público
- Mentorias para jovens e crianças, com estímulo à iniciação científica
- Oficinas, exposições e ações como “conversa com um futuro astronauta” e “caça aos meteoritos
Participação e promoção de eventos nacionais e internacionais, como:
- Olimpíada Brasileira de Satélites (MCTI)
- NASA Space Apps Challenge
- Noite Internacional de Observação da Lua
Estrutura física e estações científicas:
- Estação de Meteoros da BRAMON: registra meteoros, sprites, satélites e outros fenômenos
- Estação da Global Meteor Network: detecta meteoros em alta definição
- Estação Meteorológica própria: monitora clima local com transmissão solar e sem fio
- Monitor de Radiação Ionizante: pioneiro no Brasil em combinação com dados meteorológicos
- Detecção de Raios por Radiofrequência: monitora descargas elétricas próximas
- Registro de Raios com câmeras: capta relâmpagos e meteoros
- Estação de Clima Espacial: parceria com a Universidade do Texas – monitora cintilação ionosférica via satélites
- Micro Estações TicTac: protótipos para uso e doação a escolas, integrando oficinas educativas.