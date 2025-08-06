Geral

Divergência na Região Central
Observatório astronômico de Santa Maria deve encerrar atividades após prefeitura retirar vigilância noturna

Poder municipal alega não ter responsabilidade pelo policiamento do local, que fica no Tecnoparque, pertencente a uma associação. Para o coordenador do projeto, sem segurança os equipamentos correm risco de furto

Duda Romagna

g1 RS

