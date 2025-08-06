Observatório astronômico de Santa Maria deve encerrar atividades após prefeitura retirar vigilância noturna

Projeto Bate-Papo Astronômico funciona no Santa Maria Tecnoparque. Instagram: @smtecnoparque / Reprodução

O projeto Bate-Papo Astronômico anunciou que deve encerrar as suas atividades no dia 13 de agosto. O motivo seria a falta de segurança fixa no Santa Maria Tecnoparque, local onde o projeto é sediado.

De acordo com Fabrício Colvero, diretor executivo do projeto, a retirada da Guarda Municipal do Tecnoparque desde o início de junho durante a noite compromete a continuidade das ações.

Criado em 2019, o projeto é mantido por voluntários e realiza observações do céu, atividades educativas e coleta de dados meteorológicos e ambientais. Sua estrutura conta com estações de monitoramento de meteoros, raios, clima espacial e uma estação meteorológica (sabia mais sobre o projeto abaixo).

A prefeitura de Santa Maria informou que a retirada ocorreu por motivo de “contingenciamento orçamentário” e que o efetivo foi direcionado para outras demandas. A atuação da Guarda passou a ocorrer em forma de rondas, sem presença fixa.

A administração municipal também ressaltou que o local é gerido pela Associação Santa Maria Tecnoparque e que o projeto não possui vínculo direto com a prefeitura, embora o município siga responsável pelo fornecimento de energia elétrica e limpeza do espaço.

Em resposta à retirada da Guarda, a Associação Santa Maria Tecnoparque contratou uma empresa de segurança privada para atuar no período noturno. Segundo o presidente da entidade, Tiago Sanchotene, o contrato existente no Distrito Industrial foi ampliado para incluir o Tecnoparque. O reforço representa um custo adicional de R$ 1,5 mil mensais.

Mesmo com a medida, Colvero afirma que a presença eventual de vigilância não atende às necessidades do projeto.

— Não posso levar um público para lá sem uma guarda efetiva acompanhando. Às vezes preciso ir de noite sozinho fazer manutenção nas estações, e isso se tornou inviável — diz o diretor do projeto.

A equipe planeja a desmontagem dos equipamentos e desativação das estações. Segundo Colvero, não houve sucesso nas tentativas de obter apoio da iniciativa privada.

O presidente da entidade destacou ainda que a Associação não dispõe de recursos para atender à demanda do projeto.

— Tivemos algumas tratativas com a prefeitura, e estamos de acordo que não há possibilidade financeira para arcar com o custo dos guardas. O Tecnoparque resolveu a questão da segurança para os residentes.

Ele também sugeriu que a continuidade do projeto poderia ser viabilizada por meio de apoio da comunidade ou campanhas de financiamento coletivo.

— A comunidade e os órgãos de comunicação que utilizam o material do projeto podem criar uma vaquinha ou manter o projeto ativo. Infelizmente, a associação não tem condições financeiras para isso — conclui.

Ações do observatório

O projeto Bate-Papo Astronômico realiza ações de divulgação científica com foco em astronomia, astronáutica e meteorologia. Suas principais atividades incluem:

Atividades educativas e de popularização da ciência:

Palestras presenciais e online

Observações astronômicas abertas ao público

Mentorias para jovens e crianças, com estímulo à iniciação científica

Oficinas, exposições e ações como “conversa com um futuro astronauta” e “caça aos meteoritos

Participação e promoção de eventos nacionais e internacionais, como:

Olimpíada Brasileira de Satélites (MCTI)

NASA Space Apps Challenge

Noite Internacional de Observação da Lua

Estrutura física e estações científicas: