Obras na BR-386, beisebol, comemoração Tricolor e encontro no Beira-Rio: as imagens da semana em Zero Hora

Recuperação da rodovia é crucial para a região. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A semana começou com a recuperação da BR-386, no km 288, em São José do Herval. A rodovia foi uma das mais afetadas pelos extremos climáticos de 2024 e recebe obras de recuperação e melhorias ao longo de trechos em diversos municípios. A foto é de Mateus Bruxel.

Feira livre expõe objetos antigos. André Ávila / Agencia RBS

A pauta do fotógrafo André Ávila levou as lentes para a Rua Marechal Floriano Peixoto, no trecho entre a José do Patrocínio e a Fernando Machado, onde é conhecida a ''rua dos antiquários''. Aos sábados, quando o trecho é fechado para o trânsito, a feira livre se instala com a venda de objetos antigos.

Atleta rebate bola em jogada no Parque Marinha, na zona sul de Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

No Parque Marinha do Brasil, um grupo de venezuelanos se reúne aos finais de semana para praticar beisebol e softbol. Embora incomum por aqui, as modalidades são as mais populares na Venezuela. A foto é de André Ávila.

Descida de skatista será realizada em Setembro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Na terça-feira (29), o fotógrafo Jonathan Heckler conferiu os preparos montagem de estrutura da rampa de skate junto ao prédio do CAFF, em Porto Alegre. Skatista da Red Bull realizará a descida da rampa em evento a ser realizado em setembro.

Ação dos bombeiros controlou as chamas no local. André Ávila / Agencia RBS

Ainda na terça (29), um incêndio de grande proporção atingiu o galpão da empresa QT Equipamentos, em Cachoeirinha. Pelo menos 4 caminhões dos bombeiros participam do combate ao fogo. O clique foi de André Ávila.

Fortes ventos deixaram transtornos no Estado. André Ávila / Agencia RBS

No mesmo dia, equipes da CEEE Equatorial trabalharam na remoção de árvores para reestabelecer a energia em Porto Alegre, registrado pelo fotógrafo André Ávila. A passagem de um ciclone extratropical deixou milhares de clientes sem luz no Estado.

Belga celebra o gol pelo Tricolor. Renan Mattos / Agencia RBS

Na Arena, Braithwaite celebra com um chapéu o gol marcado em cima do Fortaleza, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. O registro é de Renan Mattos.

Treinadores se cumprimentam na beira do campo antes do jogo. Duda Fortes / Agencia RBS

Roger Machado e Renato Portaluppi se reencontraram no estádio Beira-Rio, antes do confronto entre Internacional e Fluminense, válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O clique é de Duda Fortes.

Visitantes já podem visitar o local após o controle de gripe aviária. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS