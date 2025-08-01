Obras na BR-386, beisebol, comemoração Tricolor e encontro no Beira-Rio: as imagens da semana em Zero Hora

A semana começou com a recuperação da BR-386, no km 288, em São José do Herval. A rodovia foi uma das mais afetadas pelos extremos climáticos de 2024 e recebe obras de recuperação e melhorias ao longo de trechos em diversos municípios. A foto é de Mateus Bruxel.
A pauta do fotógrafo André Ávila levou as lentes para a Rua Marechal Floriano Peixoto, no trecho entre a José do Patrocínio e a Fernando Machado, onde é conhecida a ''rua dos antiquários''. Aos sábados, quando o trecho é fechado para o trânsito, a feira livre se instala com a venda de objetos antigos.
No Parque Marinha do Brasil, um grupo de venezuelanos se reúne aos finais de semana para praticar beisebol e softbol. Embora incomum por aqui, as modalidades são as mais populares na Venezuela. A foto é de André Ávila.
Na terça-feira (29), o fotógrafo Jonathan Heckler conferiu os preparos montagem de estrutura da rampa de skate junto ao prédio do CAFF, em Porto Alegre. Skatista da Red Bull realizará a descida da rampa em evento a ser realizado em setembro.
Ainda na terça (29), um incêndio de grande proporção atingiu o galpão da empresa QT Equipamentos, em Cachoeirinha. Pelo menos 4 caminhões dos bombeiros participam do combate ao fogo. O clique foi de André Ávila.
No mesmo dia, equipes da CEEE Equatorial trabalharam na remoção de árvores para reestabelecer a energia em Porto Alegre, registrado pelo fotógrafo André Ávila. A passagem de um ciclone extratropical deixou milhares de clientes sem luz no Estado.
Na Arena, Braithwaite celebra com um chapéu o gol marcado em cima do Fortaleza, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. O registro é de Renan Mattos.
Roger Machado e Renato Portaluppi se reencontraram no estádio Beira-Rio, antes do confronto entre Internacional e Fluminense, válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O clique é de Duda Fortes.
Fechando a semana, o fotógrafo Ronaldo Bernardi esteve presente na reabertura do Zoológico de Sapucaia do Sul. O local foi reaberto após um surto de gripe aviária.