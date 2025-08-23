Geral

Treinador de campeões
O encantador de cavalos: conheça Milton Castro, o maior vencedor do Freio de Ouro

Série de reportagens de Zero Hora mostra as histórias de quatro ginetes que se dedicam a preparar animais da raça crioula para o pódio da maior competição campeira da América Latina

Fábio Schaffner

