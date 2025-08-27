O discípulo que virou mestre: conheça Ricardo Wrege, promessa da nova geração do Freio de Ouro

Já passa das 6h e a escuridão da madrugada invernal ainda paira sobre os campos de Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, no sul do Estado. O sopro do minuano amplia os efeitos dos 5ºC, enregelando as mãos que servem ração aos cavalos. Sentado à lareira do galpão, Ricardo Wrege, o Ricardinho, passa o mate ao aprendiz Nicolas Mozzo, enquanto conta histórias de gineteadas passadas.

Aos 33 anos, Ricardinho chega ao Freio de Ouro como a sensação do circuito. Ninguém vai competir com mais animais do que ele. Além de vencer quatro das oito classificatórias, está levando oito fêmeas e quatro machos para a final.

— Esse ciclo foi um fenômeno para mim. Corri com 16 animais, classifiquei 12 e três ficaram de reserva. Só um cavalo não passou. Isso que fiz uma cirurgia na coluna em dezembro, em meio às competições. Coloquei duas próteses — conta Ricardinho.

Apontado como representante mais promissor da nova geração, ele encerra a série de reportagens de Zero Hora Treinadores de Campeões, sobre ginetes que fazem do preparo do cavalo crioulo uma arte.

Ricardinho disputa o Freio desde 2012, mas jamais alcançou o alto do pódio. Em 2023, conquistou um Freio de Bronze. No ano passado, foi um de Prata e um de Alpaca, equivalente ao quarto lugar.

Filho do criador João Rouget Wrege, dono da cabanha Os Charruas, ele começou a montar com pouco mais de dois anos, a ponto de não ter memórias sem a presença de um cavalo. Quando o pai percebeu o talento do guri para as rédeas, incentivou a formação profissional. Assim, aos 14 anos, Ricardinho passou a primeira de várias férias no centro de treinamento do pentacampeão do Freio Zeca Macedo, em Rio Grande.

De volta para casa, usou os ensinamentos para debutar na doma. Ao participar das primeiras competições, Ricardinho sentiu falta de um apuro melhor nas provas com gado. Partiu então para um novo treinamento, desta vez em São Gabriel, com o tricampeão Lindor Collares. Ao mesmo tempo, passou a cursar veterinária em Bagé.

Intercalando os estudos com os exercícios de montaria, participou em 2012 de seu primeiro Freio de Ouro, sem sucesso. Ricardinho só chegaria à final do torneio em 2014, repetindo o feito no ano seguinte.

Mentores

Nesse intervalo, teve outros dois mentores. Em São Paulo, fez aulas com Jango Salgado, 10 vezes campeão nacional de rédeas e duas vezes vice mundial. Em Oklahoma (EUA), ficou seis meses praticando com a sumidade uruguaia Gabriel Diano.

— Eu tinha trancado a faculdade para ir aos Estados Unidos. Só que na família nunca tive a opção de não estudar. Então voltei de Oklahoma e me formei. Botei uma foto com o diploma no Instagram e escrevi: “Realizei o sonho dos meus pais, agora eu vou atrás do meu” — lembra.

Em 2018, ano seguinte à formatura, ele correu sua terceira final e abriu o centro de treinamento. Estabelecido em 16 hectares às margens da BR-116, Ricardinho passou a se dedicar exclusivamente ao preparo dos animais. O trabalho vem dando resultado, mas ainda sem conquistar o título.

Em 2019, ficou em sétimo, em 2020, perdeu o boi na última paleteada e ficou em quinto. Em 2021, a égua machucou a mão um mês antes da Expointer e não conseguiu competir. Já seu cavalo mais promissor, Poncho Viejo Charrua, repetiu a quinta posição.

No ano seguinte, Ricardinho classificou cinco animais a Esteio, entre eles Poncho Viejo Charrua. Na véspera da grande decisão, o gateado estava liderando a pontuação, mas falseou a mão no treino noturno. Faltando meia hora para a prova, o ginete desiste.

— As pessoas não acreditavam que eu ia tirar o cavalo que estava em primeiro. Entrei na cocheira, fechei tudo e desabei. O cavalo me cheirava, ficava me olhando chorar. Eu tinha competido com outros, mas aquele era o meu cavalo. Em casa, quando terminava o trabalho, eu fazia um mate e sentava com ele na cocheira, ficava olhando ele comer. Eu não ia arriscar agravar a lesão por causa de um troféu — comenta.

Luzia, cinco anos, passa os dias sobre o lombo de um cavalo, seguindo os passos do pai. Jefferson Botega / Agencia RBS

Nos dois últimos anos, Ricardo conquistou os primeiros Freios, títulos que exibe nas paredes do galpão. Ainda falta o cobiçado primeiro lugar. Enquanto se prepara para as provas que ocorrem de 1º a 6 de setembro, durante a Expointer, em Esteio, recebe em casa Nicolas Mozzo, uruguaio de 19 anos, que, como ele, saiu de casa aos 14 em busca de aperfeiçoamento com ginetes mais experientes. O jovem também estará em Esteio, após ser eleito ginete destaque na classificatória de Montevidéu.

Os filhos seguem o mesmo caminho. Luzia, cinco anos, passa os dias sobre o lombo de um cavalo. Acomodados na encilha junto ao pai ou à irmã, os gêmeos Santiago e Gonzalo, um ano, ficam o tempo todo tentando tomar o controle das rédeas. Para Ricardo, para além da conquista, o que importa é o ensinamento.

O Freio de Ouro é minha dedicação diária, meu sonho. Mas tive a sorte de ter grandes mestres na minha vida. E acredito que passando meu conhecimento vou ser uma pessoa muito melhor. Se eu conseguir resultados pessoais, serei bom, mas se conseguir formar alguém que tenha resultados, serei muito melhor. RICARDO WREGE Treinador e ginete

Assista ao vídeo sobre o Freio de Ouro e os cavalos crioulos: