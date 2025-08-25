O adestrador metódico: conheça Guto Freire, o Cristiano Ronaldo do Freio de Ouro

Espiado, o boi costeia a mangueira. Em um balé campeiro de galopes curtos e freadas bruscas, Cézar Augusto Schell Freire, o Guto, 44 anos, conduz a égua zaina de um lado a outro, empurrando a rês na direção da almofada presa à cerca. De repente, ele avança. É a pechada perfeita: peito equino contra paleta bovina, comprimindo o animal junto à tábua fofa. Contente com a execução da manobra, Guto desmonta e protege a égua com uma manta.

Chove na tarde fria do Canto dos Guilhermes, onde o litoral gaúcho encontra o pé da Serra em Santo Antônio da Patrulha, quando o tetracampeão do Freio de Ouro, sete vezes ginete do ano, conta como a obsessão por aprimoramento técnico lhe valeu o epíteto de Cristiano Ronaldo da competição.

— Sou guri de apartamento. Não nasci no campo e não tive contato com cavalo até os 12 anos. Mas depois que assisti ao Freio de Ouro decidi que queria aquilo como propósito de vida. Me formei em Veterinária e fiz mais de 30 cursos de montaria — diz Guto, segundo personagem da série de Zero Hora Treinadores de Campeões, sobre ginetes que fazem do preparo do cavalo crioulo uma arte.

Filho do lateral-direito Zé Augusto, jogador com passagens por diversos clubes do país, Guto nasceu em Passo Fundo, mas passou a infância migrando de cidade. A vida cigana não o impediu de se afeiçoar por cavalos. Numa passagem por Caxias do Sul, o pai lhe comprou uma égua matunga, na qual montava aos finais de semana.

Aos 13 anos, ele e foi com a família à Expointer, assistir a uma final do Freio. Ao entrarem no parque, o desalento: a disputa havia ocorrido no final de semana anterior. Guto foi para casa amuado, mas com a promessa de que ganharia um cavalo crioulo de presente.

Um ano depois, ele já montava uma égua preta e um cavalo gateado quando voltou a Esteio, desta vez na data certa. A destreza dos ginetes levantando poeira na pista magnetizou o guri, que apressou o treinamento e começou a participar das primeiras provas:

— Fui malíssimo em todas. Minhas primeiras credenciadoras foram horríveis, fiquei nas últimas colocações. Aí em 1998 fui terceiro lugar em Santa Vitória do Palmar. Meu pai chorava, minha mãe chorava, eu chorava. Foi uma alegria enorme.

Até então, Guto fazia os cursos de montaria junto com a escola. Quando concluiu o Ensino Médio, foi estudar Veterinária em Passo Fundo. Levou os cavalos consigo, praticando entre as aulas. A dedicação aos treinos atrasou a formatura, mas em 2002 ele classificou o primeiro animal para uma final do Freio de Ouro.

Neste ano, Guto estará mais uma vez na Expointer, em Esteio, onde disputará a 44ª edição do Freio, de 1º a 6 de setembro. Jefferson Botega / Agencia RBS

Persistência e dedicação

A proeza apressou o profissionalismo. Guto passou a ser remunerado para preparar cavalos para o Freio, concluiu a faculdade e, em 2006, montou seu centro de treinamento no Sindicato Rural de Carazinho. Logo no primeiro ano, viu o plantel passar de 15 para 40 animais, dos quais cinco levou ao Freio.

Em 2008, ele chegou pela primeira vez à finalíssima do domingo, a etapa final da competição que define os ocupantes do pódio. Ficou oitavo lugar entre 16 competidores. Meses depois, ao ver dois amigos apontando qualidades e defeitos dos ginetes gaúchos, Guto pediu um diagnóstico.

— Disseram que eu pecava na paleteada. Passei a treinar mais. E mudei a forma de treinar. Antes eu não corria o boi na velocidade da prova, corria devagar, campo afora, com o boi solto. Comecei a correr como era na prova, às vezes com cavalo que não era de competição, para treinar a mim, e não ao animal. Melhorei tanto que em 2011, 2012, 2014 e 2018 eu ganhei o Freio de Ouro na paleteada. Em nenhum desses anos eu estava em primeiro lugar. Foram as notas da paleteada que me deram os títulos — celebra.

Lado a lado, as conquistas estão expostas na entrada do centro de treinamento que desde 2009 Guto mantém em Santo Antônio da Patrulha. Imponente, a sede construída em pedra gres fica no topo de uma coxilha e tem a fachada vazada pela janela das baias, permitindo à cavalhada receber as visitas com relinchos de boas-vindas. Acima de cada troféu, molduras envidraçadas exibem os coletes usados nas vitórias.

No final do corredor, um quadro branco contém os nomes dos 34 animais em preparação e a atividade destinada a cada um naquele dia. O cronograma é atualizado conforme a avaliação cotidiana do ginete.

Guto é um adestrador metódico. Ao encilhar um cavalo, perde minutos a fio retirando cada impureza presa à franja, atando a cola numa trança simétrica. Em pista, executa movimentos com paciência bíblica, sem pressa nem alvoroço. Casado e pai de duas meninas de nove e seis anos que já montam, ele resume sua filosofia de trabalho a partir da paixão genuína de quem fez da vocação um aprendizado diário.

Não me criei campereando, mas me apaixonei pelos cavalos. Vivo com eles e para eles. É essa paixão que me faz querer ser um bom treinador, fazer cursos, estar sempre tentando evoluir. Uma vez eu li que “na arte equestre, tudo que se sabe nada é, comparado ao que se resta a aprender”. Então não adianta sair da prova reclamando do cavalo, do boi ou do jurado. Tem é que pensar como treinar diferente para ter um resultado melhor. CÉZAR AUGUSTO SCHELL FREIRE Tetracampeão do Freio de Ouro

Assista ao vídeo sobre o Freio de Ouro e os cavalos crioulos: