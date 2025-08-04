Novo programa digital de GZH, “Cidades Inteligentes” estreia nesta semana

“Cidades Inteligentes” será comandado por Kelly Matos. Grupo RBS / Divulgação

Buscar referências em cases internacionais com o objetivo de pensar em soluções para o Rio Grande do Sul: essa é a premissa do Cidades Inteligentes, novo programa do canal do YouTube de GZH que estreia nesta quarta-feira (6). A atração é apresentada pela comunicadora Kelly Matos e pretende incentivar propostas inovadoras para a infraestrutura urbana de Porto Alegre e do Estado.

Na etapa de preparação para o programa, Kelly mergulhou na imprensa internacional e consultou autoridades.

— O programa se conecta muito com o momento que o Rio Grande do Sul vive. Falamos de cidades que adotaram soluções importantes e inovadoras, que nos provocam a pensar outros caminhos. Por exemplo, Singapura e Nova Iorque, cidades que tomaram decisões a partir de eventos que vivemos também, como abandono de regiões e enchentes. E ainda há uma conexão para além dos desastres climáticos: Porto Alegre está construindo seu novo Plano Diretor — afirma a apresentadora.

Com quatro episódios previstos nesta primeira temporada, o programa vai ao ar toda quarta-feira, de 6 a 27 de agosto, às 12h. No ano pós-enchente, o Cidades Inteligentes nasce como uma resposta às demandas de reconstrução e pretende, mais do que informar, mobilizar olhares e provocar discussões a fim de melhorar a qualidade de vida dos gaúchos.

Kelly Matos atualmente apresenta os programas Timeline e Supersábado, da rádio Gaúcha, é colunista em GZH e Zero Hora e contribui com análises e comentários no Jornal do Almoço, da RBS TV.