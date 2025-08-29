Geral

Dos bairros até o trensurb
Nos últimos quatro anos, número de linhas integração caiu 75% em Canoas 

Além da queda na demanda do transporte público ocasionado pela pandemia, o atual sistema de gratuidade do transporte municipal de Canoas também contribuiu para a redução da oferta

Guilherme Milman

