Nos últimos quatro anos, número de linhas integração caiu 75% em Canoas 

Há três anos, a rotina da gerente de Recursos Humanos Rosana Coradini Machado, 37 anos, se transformou em uma odisseia. Todos os dias ela sai de casa, no bairro Guajuviras, em Canoas, às 6h10min para chegar em Porto Alegre, onde trabalha, um pouco antes das 7h30min.

Antigamente, Rosana utilizava uma das linhas integração — ônibus que fazem o deslocamento do interior dos bairros da cidade — até uma das seis estações da Trensurb no município.

— Antes eu pegava só o integração que durava 10 minutos até a estação Mathias Velho e depois o trem levava mais 20 minutos até meu local de trabalho.

Desde 2022, ela caminha por cerca de 10 minutos até uma parada, aguarda mais 10 até a chegada do ônibus e embarca em uma linha intermunicipal que passa por três bairro de Canoas até desembarcar na Avenida Farrapos, na zona norte de Porto Alegre. Ela paga R$ 8,45. O valor da passagem integrada hoje é de R$ 7,10.

O meu tempo é totalmente perdido nesse deslocamento dentro do ônibus. Ele dá muitas voltas, é uma linha gigantesca. ROSANA CORADINI MACHADO

Redução de 75%

A oferta das chamadas linhas de integração despencou nos últimos anos em Canoas. Das oito disponíveis em 2021, restaram apenas duas, uma queda de 75%. Além da diminuição na demanda do transporte público ocasionado pela pandemia, o atual sistema de gratuidade do transporte municipal de Canoas também aparece como causa dessa redução.

De quatro anos para cá, a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) decidiu por desativar as linhas: Integração Boa Saúde Rio Branco Maracanã, Niterói, Santa Maria Guajuviras, Estância Velha, Harmonia e Matias Velho. Atualmente restam duas alternativas: Florianópolis Mathias Velho e Guajuviras Meu Rincão.

Além de Rosana, dezenas de pessoas também têm sido impactadas com o fim da maioria das linhas. Para chegar em Porto Alegre ou cidades do Vale do Sinos, usuários precisam usar linhas intermunicipais, ou ir até uma estação do trensurb, seja via transporte de aplicativo ou caminhando.

Impacto na rotina

A historiadora Giovanna Adam Ferreira, moradora do bairro Niterói, também trocou o trem pelo ônibus comum para chegar à Capital. A mudança obriga ela a caminhar duas quadras até o ponto onde embarca todas as manhãs. Com receio da violência, se junta a um grupo de vizinhas para se deslocar diariamente.

— Juntas, a gente se encontra às 6h05min. No inverno ainda está escuro. E com chuva, vento, é mais complicado ainda. Além disso, essa nova linha está sempre atrasada e lotada — relata.

Outros usuários mantêm o trem como meio de transporte, mas precisaram mudar a forma de se deslocar até a estação. A assistente de operações comerciais Franciele dos Santos Motta utiliza transporte por aplicativo, mas o aumento constante do valor a ser pago tem afetado o orçamento.

Para pegar um ônibus de manhã acaba sendo distante, umas três quatro ruas depois. Eu gasto dinheiro com aplicativo indo até a estação já que eu trabalho de forma híbrida. No início o valor do aplicativo custava R$ 5, agora tem dias que está dando R$ 10. FRANCIELE DOS SANTOS MOTTA Assistente de operações comerciais

O estudante Yuri Franklin decidiu ir a pé para ir até a faculdade. São 25 minutos de caminhada até a estação Niterói.

— No inverno ainda é escuro, sair de casa às 6h, 6h30min. Então andar a pé sem integração até a estação muito cedo é muito perigoso, a mesma coisa para voltar. Eu não posso cursar aulas à noite, por exemplo, porque não tem como voltar, eu não tenho ônibus que me deixe perto de casa — conta.

Gratuidade nas linhas municipais impacta serviço

Segundo a Metroplan, uma linha é desativada quando se entende que não há usuários suficientes para mantê-lá. No caso das linhas de integração, a queda foi de 7.500 para 1.100 a partir de 2021, uma queda de 85%.

O pós-pandemia é um dos motivos apontados para essa redução, que explica o mesmo movimento em outros sistemas de transporte público no Estado e no Brasil.

No entanto, no caso de Canoas, um outro fator agrava esse cenário: a gratuidade dos ônibus municipais. A medida está em vigor desde o ano passado e tem prazo para durar até o fim do ano, podendo ser prorrogada. Na visão do órgão, as pessoas estão optando por ir até as estações sem precisar pagar.

— As pessoas podem utilizá-la sem pagar nenhum valor. Isso impactou diretamente na operação metropolitana, tornando-a inviável. Como essas linhas possuem sobreposição de itinerários, a Metroplan acabou suspendendo algumas linhas. O que ocorre é que não tem como manter duas linhas que fazem praticamente o mesmo itinerário, ou com alguma alteração da linha urbana, sendo uma gratuita e outra paga — argumenta Jayme Keunecke Júnior, assessor técnico da Diretoria de Transportes da Metroplan.

Entretanto, o uso do transporte municipal de Canoas como alternativa para ir às estações, não é viável para todos os usuários.

— Os horários são muito limitados e dão mais voltas. A ideia não é atender a estação, então ele anda por toda Canoas. Para mim não vale a pena e aumentaria ainda mais meu trajeto — diz Rosana Coradini Machado.

Keunecke esclarece que todo cenário pode ser revertido, desde que seja notado um aumento na demanda da população.

— A Metroplan pode a qualquer tempo rever essas suspensões de linhas se houver uma demanda comprovada. A gente pode realizar fiscalização, observação nas linhas urbanas, além de receber dos representantes da comunidade abaixo-assinado pedindo o retorno das linhas — complementa. É possível ainda utilizar o canal atendimentoaousuario@metroplan.rs.gov.br .

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Canoas confirmou em nota que todas as estações da Trensurb são abastecidas por linhas municipais: