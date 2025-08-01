"Não consertaremos mais", após vandalismo, prefeitura de município do RS deixa de substituir luminárias e instala placas de aviso

Placas foram instaladas na estação do Parcão Sady Arnildo Schmidt. Prefeitura de Campo Bom / Divulgação

Quem passeia pelo Parcão Sady Arnildo Schmidt, em Campo Bom, no Vale do Sinos, pode encontrar mais do que área verde e bancos, pode topar também com uma placa de tom direto pendurada em postes de luz: "Não consertaremos mais!".

Diante da destruição de mais de 50 luminárias ao longo do novo trilho do parque desde o início do ano, a prefeitura decidiu não mais substituir os equipamentos danificados por vandalismo.

O trilho é uma das melhorias recentes do espaço público. De acordo com o município, os postes foram pensados para delimitar o trajeto, garantir mais conforto e aumentar a segurança dos frequentadores, principalmente à noite. No entanto, o que deveria ser motivo de orgulho, virou dor de cabeça.

"É muito frustrante ver que um espaço tão bonito e novo sofre com a falta de consciência de uma minoria. A cidade é de todos nós, e cada bem público precisa ser valorizado", desabafou o prefeito, Giovani Feltes, em nota publicada no Instagram da prefeitura.

Luminárias vandalizadas. Prefeitura de Campo Bom / Divulgação

Segundo ele, "quem perde com o vandalismo é toda a comunidade" e que preservar o espaço é um dever coletivo. Conforme a prefeitura, a destruição tem causado altos custos de manutenção.

O município de Campo Bom informa ainda que não deixará de investir em lazer, esporte, saúde e infraestrutura, mas também que o "esforço só tem sentido se houver, por parte da população, o mesmo compromisso em respeitar e preservar".