Morte de Arlindo Cruz e punição a deputados por obstrução: leia o resumo das principais notícias de Zero Hora

Morre Arlindo Cruz, ícone do samba, aos 66 anos

Ao longo da carreira, Arlindo Cruz foi responsável por mais de 700 composições. Washington Possato / Divulgação

O mundo do samba perdeu nesta sexta-feira (8) um de seus maiores ídolos: Arlindo Cruz, aos 66 anos. Ele morreu no hospital Barra D'Or, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Van Hattem pode ter o mandato suspenso? Como funciona o processo que pode resultar em punição ao deputado federal

Marcel van Hatten (Novo-RS) impediu Motta de sentar na cadeira da presidência. Reprodução / Divulgação

A suspensão por seis meses de mandatos de deputados que obstruíram à força atividades da Câmara dos Deputados nesta semana, cogitada publicamente pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e requisitada por partidos governistas, depende de um rito que exige decisões colegiadas, inclusive de maioria absoluta no plenário. Isso significa que não basta uma decisão individual da presidência. Nos bastidores, a atuação do gaúcho Marcel van Hattem (Novo), é considerada por aliados de Motta como uma das mais afrontosas à liturgia congressual.

Lula veta 63 trechos de nova lei que muda regras de licenciamento ambiental

Lula ratificou decisão de colegiado de ministros sobre a legislação ambiental. Marcelo Camargo / Marcelo Camargo/Agência Brasil/Empresa Brasil

Com veto de 63 dos 400 trechos, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental foi sancionada nesta sexta-feira (8) pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em paralelo ao anúncio do veto, a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, anunciou que o governo vai enviar ao Congresso, em regime de urgência, um projeto de lei para não deixar um vácuo na legislação com os trechos suprimidos.

"A vivência política te ajuda a ler o cenário social, e a malandragem te ajuda a entender a rua", diz o rapper Don L

O rapper Don L, criado em Fortaleza, tem 44 anos. Bel Gandolfo / Divulgação

O último bom malandro, o seu chapa, o rapper favorito do seu rapper favorito. Alcunhas não faltam para designar Don L, 44 anos, que volta a se apresentar ao público porto-alegrense na noite do sábado (9).

Whey, barrinha e salgadinhos “fitness”: existem ultraprocessados saudáveis?

Em alguns casos, o valor calórico é elevado: calorias de fácil ingestão e de baixa qualidade, André Ávila / Agencia RBS

Com o aumento da busca por uma alimentação melhor e uma vida mais saudável, produtos com roupagem “fitness” ganham cada vez mais espaço nas prateleiras de mercados e farmácias. Produtos prontos com whey, barrinhas, biscoitos e salgadinhos prometem benefícios como proteínas e fibras, apresentando-se como opções fáceis e práticas. Em meio à rotina agitada, muitas vezes, acabam integrando a dieta de forma cotidiana. Mas será que são realmente saudáveis?

"É simbólico e uma grande responsabilidade": conheça as reitoras no comando do Ensino Superior no RS

Jenifer Saffi comanda a UFCSPA. Duda Fortes / Agencia RBS

A eleição, pela primeira vez na história da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), de uma mulher para o cargo de reitora consolidou um fato inédito no Rio Grande do Sul: a forte presença de líderes do sexo feminino no posto supremo das instituições federais gaúchas.