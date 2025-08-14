Morre o sociólogo Michel Misse, referência em estudos sobre criminalidade no Brasil

Sociólogo lecionou na UFRJ. Jefferson Rudy / Agência Senado

O sociólogo Michel Misse morreu na manhã desta quinta-feira (14), aos 74 anos, no Rio de Janeiro. Referência em estudos e pesquisas sobre criminalidade no Brasil, ele estava internado desde o fim de julho no Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca.

Embora estivesse em tratamento contra um câncer no pulmão, a causa da morte de Misse não foi confirmada. As informações são do g1.

Professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o sociólogo foi um dos fundadores do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana (Necvu) da instituição.

Michel Misse deixa a esposa, a também socióloga Joana Vargas, três filhos: André, Daniel e Michel Filho, e dois netos, Laila e Tom.

O velório será na sexta-feira (15), das 10h às 15h, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS). O corpo do sociólogo será cremado durante a tarde.

Trajetória

Filho de imigrantes do Líbano, Misse nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Chegou ao Rio de Janeiro em 1967, para estudar na UFRJ.

Militante do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), foi preso e torturado por militares em 1972. Na época, o sociólogo e sua esposa foram sequestrados na Barra da Tijuca e levado ao Batalhão do Exército, conforme a Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS).

Apesar do episódio, seguiu ligado à política. Foi um dos fundadores do diretório do Partido dos Trabalhadores (PT), em 1981, no estado do Rio de Janeiro.

Na academia, se propôs a analisar a segurança pública no Brasil. Ele reflete sobre a criminalidade em obras como Crime: o social pela culatra (1979) e Malandros, marginais e vagabundos: A acumulação social da violência no Rio de Janeiro (1999).

Seu trabalho contribuiu para a compreensão das dinâmicas da criminalidade e das políticas de repressão no país.