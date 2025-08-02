Morre o jornalista J. R. Guzzo, aos 82 anos

Guzzo sofreu infarto.

Morreu neste sábado (2), aos 82 anos, o jornalista e colunista de GZH e Zero Hora, José Roberto Dias Guzzo. Ele foi vítima de um infarto, no fim da madrugada.

Nascido em São Paulo, Guzzo é especialmente lembrado pelo trabalho como diretor de redação da revista Veja, cargo que ocupou entre 1976 e 1991. Ele também foi fundador da revista Oeste.

O jornalista, que segundo familiares sofria de problemas crônicos coronários, pulmonares e dos rins, era viúvo e deixa um filho, Roberto.

— Estou muito triste porque hoje morreu senão o maior e melhor jornalista de todos os tempos, um dos maiores e melhores jornalistas que o Brasil já teve — disse Roberto ao Estadão.

Nos últimos anos, assinando J.R. Guzzo, o jornalista publicava textos de opinião em diversos veículos do Brasil, digitais e impressos. Em GZH, artigos dele podiam ser lidos semanalmente.

Ele também escreveu para o jornal O Estado de S. Paulo e para a Gazeta do Povo, do Paraná.

O velório de Guzzo ocorrerá no cemitério Congonhas, em São Paulo, a partir das 15h30min. O sepultamento está previsto para domingo, às 10h30min.

"Fazia parecer fácil"

Nunes e Guzzo eram sócios na Oeste. Arquivo pessoal / Augusto Nunes

Amigo pessoal e parceiro de Guzzo na fundação da revista Oeste, Augusto Nunes lamenta a morte e afirma que a perda do colega deixa uma lacuna no jornalismo do país. Segundo Nunes, Guzzo estava no auge, pois após dirigir redações, desfrutava de um momento como cronista.

— Eu gostava muito do modo de escrever do Guzzo. Ele fazia parecer fácil. Aparentemente era simples o texto, mas era muito refinado — elogia.

Nunes e Guzzo trabalharam juntos por 17 anos. Foram 12 dividindo a rotina na redação da Veja e cinco como sócios na Oeste.

Augusto Nunes relata que encontrava o amigo semanalmente, para debater pautas.

— A minha escola foi o Guzzo. Aprendi tudo com ele — relembra.

Também sócio da Oeste, Jairo Leal diz que Guzzo "foi o maior jornalista do Brasil":

— Fará muita falta.

Carreira

Guzzo iniciou a carreira como repórter do jornal Última Hora de São Paulo, em 1961. Cinco anos depois, foi trabalhar no Jornal da Tarde, que acabara de ser lançado pelo Grupo Estado, do qual foi correspondente em Paris.

Foi na Editora Abril, porém, que Guzzo trabalhou a maior parte da carreira. Em 1968, fez parte da equipe fundadora da Veja, como editor de Internacional, e depois foi correspondente em Nova York. Cobriu a guerra do Vietnã e acompanhou a visita pioneira do então presidente americano, Richard Nixon, à China, em 1972. Foi o único jornalista brasileiro presente ao encontro de Nixon com o líder chinês Mao Tsé-tung.

Em 1976, aos 32 anos, Guzzo assumiu a direção da Veja, que ocupou até 1991. Neste período, a publicação saiu do vermelho e sua circulação passou de 175 mil exemplares para quase 1 milhão, o que a levou ao quarto lugar no ranking das maiores revistas semanais de informação do mundo, atrás apenas das americanas Time e Newsweek e da alemã Der Spiegel. Por sua habilidade de transformar um texto enfadonho em algo agradável de ler apenas com retoques pontuais, ganhou o apelido de "mão peluda" na redação.