Morre o jornalista Bob Floriano, aos 64 anos

Jornalista começou a carreira na Rádio Cidade. Instagram: @bobfloriano / Reprodução

Bob Floriano, jornalista e locutor, morreu aos 64 anos na madrugada de segunda-feira (4). O comunicador havia sido diagnosticado com uma leucemia, de acordo com a rádio CBN.

"Hoje nos despedimos com o coração cheio de saudades de Bob Floriano (27/11/1960 – 04/08/2025), a voz que emocionou o Brasil por mais de quatro décadas", diz nota divulgada pela esposa, Viviane Faustini nas redes sociais.

O jornalista começou sua carreira em 1980, trabalhando como locutor na Rádio Cidade. Também trabalhou como locutor em canais como Eurochannel, Discovery e E! Entertainment.

De 1998 a 2000, ele participou do Fala Brasil, da Record. Bob também esteve à frente do programa ShopTour. O jornalista foi a voz padrão da Rede Band FM no início dos anos 2000, "firmando identidade e presença no rádio nacional", diz a nota divulgada pela esposa.

Bob Floriano chegou a ser entrevistado por Jô Soares em 2015 depois de ter sua voz em mais de 90 mil comerciais das Casas Bahia.