Morre Milton Paraguassu Lopes de Oliveira, aos 67 anos

Engenheiro Civil trilhou extensa trajetória por diferentes empresas. Carol Sanches / Arquivo Pessoal

Milton Paraguassu Lopes de Oliveira faleceu no domingo (24), aos 67 anos. Ele era natural de Uruguaiana, na Fronteira Oeste.

Lopes de Oliveira nasceu no dia 14 de abril de 1958. Era graduado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Com mais de 40 anos de profissão, trilhou extenso caminho e passou por empresas como Goldsztein, Cyrella, DallaSanta e Friedrich Engenharia.

Determinado e muito apaixonado pelo trabalho, deixou sua marca não só na engenharia gaúcha, mas também atuando em outros Estados do Brasil. Muito querido por todos, era cuidadoso, amoroso e divertido com os que amava.