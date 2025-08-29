Geral

Aos 84 anos
Morre Íris Lettieri, conhecida por ser a voz do Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro

Com voz aveludada e timbre inconfundível, ela foi a primeira mulher a atuar como locutora de telejornais no país

Agência Brasil

