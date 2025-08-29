Morre Íris Lettieri, conhecida por ser a voz do Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro

Íris passou dois dias internada com problemas decorrentes de diabetes, antes do falecimento. @irislettiericosta / Instagram / Reprodução

Morreu nesta quinta-feira (28), aos 84 anos, a locutora Íris Lettieri Costa, que ficou conhecida como a voz do aeroporto, por anunciar por quatro décadas, as partidas e chegadas dos voos no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, o Galeão.

A locutora sofreu um infarto fulminante quando estava em casa, na zona sul da capital fluminense. Ela passou dois dias internada com problemas decorrentes de diabetes.

Pioneira na locução de telejornais

Voz aveludada e timbre inconfundível, Íris Lettieri foi a primeira mulher a atuar como locutora de telejornais no país. Além disso, ela fez inúmeros comerciais de produtos e serviços no rádio e na televisão.

Ela iniciou a carreira como locutora de rádio, no final dos anos 50. Também foi locutora de jornais na TV Continental, TV Tupi e Manchete.

Fez parte do primeiro time do Jornal da Manchete, em 1983, que em seus primeiros meses era transmitido por três horas. Íris apresentava, junto com Jacyra Lucas, as notícias de cultura e entretenimento.

Em 1984, passou a entrar no ar, como apresentadora do Manchete Panorama, antes do Manchete Esportiva, quando o Jornal da Manchete se desmembrou em programas temáticos. No ano seguinte, O programa foi extinto. Íris ainda participou do Programa de Domingo, atração da mesma rede.

O pai, José Avelino da Costa, foi locutor da antiga Rádio Cruzeiro do Sul. A mãe, Josélia Lettieri, era professora de piano, teoria, harmonia, canto e dicção.

Repercussão

A concessionária RIOGaleão, que opera o Aeroporto Internacional do RJ, divulgou nota de pesar pela morte de Íris.