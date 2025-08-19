Morre Gilka Telles Marsiglia, aos 103 anos

Faleceu no último domingo (17), em Porto Alegre, Gilka Telles Marsiglia, aos 103 anos. A causa da morte não foi informada pela família.
Ao longo da vida, Gilka trabalhou como confeiteira, atuando na produção de doces, tortas e salgados. Ela também foi presidente da Casa da Amizade Senhoras dos Rotarianos e sócia honorária do Rotary Club Porto Alegre (Alto Petrópolis).
Católica zelosa no exercício de sua fé, ela era frequentadora assídua das missas dominicais na Capela do Colégio Anchieta.
Gilka deixa o marido, o advogado Danilo Marsiglia (in memoriam), os filhos Antônio Carlos, Ana Maria e Flávio, noras e genro, assim como oito netos e nove bisnetos.
As suas atividades sociais e de trabalho, combinadas com o seu permanente bom humor e estado de gentileza, proporcionaram a ela um expressivo grupo de amigas, cuja fraternidade teve como momentos máximos uma série de viagens internacionais.