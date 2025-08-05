Morre ex-presidente da Abrasce Luiz Fernando Veiga

Veiga foi responsável por um processo de modernização da Abrasce. Abrasce / Divulgação

Faleceu nesta semana o empresário Luiz Fernando Veiga, que presidiu a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) entre os anos de 2009 e 2014 - período de maior expansão do setor, com diversas inaugurações.

Veiga foi responsável por um processo de modernização da Abrasce, que envolveu a mudança da sede do Rio de Janeiro para São Paulo, capital financeira do país, onde se concentram os maiores investidores do setor.

"Luiz Fernando foi responsável direto pela estruturação da Abrasce como conhecemos hoje. Sua capacidade de articulação, coragem e dinamismo marcaram a sua gestão e deixaram um legado para todo o setor", afirmou em nota o atual presidente, Glauco Humai, e sucessor de Veiga.

No Prêmio Abrasce de 2024, Veiga foi homenageado por toda a sua contribuição para o setor. Durante a cerimônia, o ex-presidente da entidade foi aplaudido de pé pelos presentes. Em seu discurso, ressaltou que exerceu suas funções com amor, dedicação e muito comprometimento.