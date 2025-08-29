Morre Dom Jayme Chemello, bispo emérito de Pelotas, aos 93 anos

Dom Jayme Henrique Chemello era natural de São Marcos, na Serra Gaúcha. Arquidiocese de Pelotas / Divulgação

Morreu nesta sexta-feira (29) o bispo emérito de Pelotas, Dom Jayme Henrique Chemello, aos 93 anos. Figura de grande projeção nacional dentro da Igreja Católica, Dom Jayme liderou a Diocese de Pelotas por mais de três décadas e também comandou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a principal entidade do episcopado brasileiro.

A Arquidiocese de Pelotas confirmou que a morte ocorreu às 6h50min, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Dom Jayme enfrentava problemas de saúde nos últimos meses e estava internado no Hospital Universitário São Francisco de Paula, em Pelotas.

O último boletim médico divulgado pela Arquidiocese, em 21 de agosto, informou que ele permanecia na UTI em razão de um quadro de sepse urinária e hiponatremia.

Origem e formação

Filho de Francisco Chemello e Isabel Menegat Chemello, casados em 30 de maio de 1931, Jayme nasceu em 28 de julho de 1932, em São Marcos, na Serra. Ingressou ainda jovem no Seminário São Francisco de Paula, em Pelotas, em 27 de fevereiro de 1945, onde cursou o Ginásio entre 1945 e 1948 e o Colegial de 1949 a 1951.

Entre 1952 e 1954, estudou Filosofia no Seminário Pontifício de Buenos Aires. Depois, entre 1955 e 1958, cursou Teologia na Pontifícia Faculdade de Teologia, também na capital argentina. Foi ordenado sacerdote em 16 de dezembro de 1958, na Igreja Matriz de São Marcos, por Dom Antônio Zattera, primeiro bispo da Diocese de Pelotas. O lema escolhido para sua ordenação foi: "Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância".

Bispo mais jovem do Brasil

Dom Jayme mantinha relação estreita com o papa João Paulo II. Arquidiocese de Pelotas / Divulgação

No dia 20 de abril de 1969, na Catedral São Francisco de Paula, em Pelotas, Dom Jayme foi sagrado bispo por Dom Antônio Zattera, assumindo como bispo auxiliar da Diocese. Escolhido aos 36 anos pelo papa Paulo VI, destacou-se nacionalmente como o mais jovem bispo do Brasil à época.

Em 4 de novembro de 1977, com a renúncia de Dom Antônio Zattera, tornou-se o quarto bispo diocesano de Pelotas. Permaneceu à frente da Diocese até ter sua renúncia aceita pelo papa Bento XVI, em 1º de julho de 2009, quando passou à condição de bispo emérito. Foi sucedido pelo atual arcebispo, Dom Jacinto Bergmann.

Atuação nacional e presidência da CNBB

Além da relevância regional, Dom Jayme teve atuação marcante no cenário nacional. Em 1994, foi eleito vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e participou, no ano seguinte, do Sínodo dos Bispos sobre Vida Consagrada, em Roma. Em 1999, foi eleito presidente da CNBB, cargo no qual permaneceu até 2002, após uma das eleições mais acirradas da história da entidade, que só foi decidida em terceiro turno contra o então arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Hummes.

De 2005 a 2011, presidiu a Comissão Episcopal para a Amazônia, dentro do Projeto de Evangelização da CNBB, período em que também foi nomeado presidente da comissão responsável pela preparação da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, realizada em Aparecida, e delegado da CNBB no Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam).

Durante sua trajetória, manteve estreita relação com o papa João Paulo II, participando de encontros em Roma e representando a Igreja do Brasil em questões pastorais e institucionais.

Repercussão

A prefeitura de Pelotas decretou três dias de luto. O prefeito Fernando Marroni destacou a dimensão comunitária da atuação de Dom Jayme:

— Sua presença marcou gerações de pelotenses, não apenas no campo religioso, mas também na vida comunitária, pela sua humildade e compromisso com o próximo. Que a sua memória siga inspirando caminhos de solidariedade e esperança.

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel), da qual Dom Jayme foi chanceler, também decretou luto de sete dias. O reitor José Carlos Pereira Bachettini Júnior lembrou que o bispo emérito exerceu cargos de liderança nacional na Igreja, como a presidência da CNBB.

Já o arcebispo metropolitano de Pelotas, Dom Jacinto Bergmann, ressaltou a longa presença de Dom Jayme à frente da Igreja local:

— Louvamos a Deus pela grande graça que foi a presença e o ministério de Dom Jayme nesses 56 anos de episcopado, vividos sempre em nossa Igreja.

Velório

O velório de Dom Jayme ocorre na Catedral Metropolitana São Francisco de Paula, com início às 15h desta sexta-feira. Estão previstas missas de corpo presente às 15h, 18h e 23h, e no sábado (30), às 7h.