Morre Dijon Ferreira de Oliveira, aos 97 anos

Ao longo da vida, desempenhou diversos cargos públicos, como Delegado Regional do Trabalho, Diretor da Sindical, Fiscal do INSS, Inspetor do Trabalho e por último foi Chefe de Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região , onde se aposentou.

— Pai, tu sempre foste uma pessoa tão alegre e eu tenho certeza que não gostaria de nos ver sofrendo. A tua lembrança, se fará viva em cada canto da casa, cada rua e cada silêncio, e especialmente dentro de nós. Tu que amavas a vida, mereces nos ver sorrindo, assim como sempre sorriu. E vamos seguir em frente, com o mesmo brilho dos teus olhos, o mesmo calor dos teus sorrisos e a mesma bondade de tua alma, até o momento do nosso tão esperado reencontro — disse a filha Liège.