Morre Dijon Ferreira de Oliveira, aos 97 anos

Faleceu na última segunda-feira (18), em Erechim, no norte do RS, Dijon Ferreira de Oliveira, aos 97 anos. A causa da morte foi informada como causas naturais.
Filho de Miguel Oliveira Filho e Doralice Ferreira de Oliveira, Dijon nasceu em Pelotas, no sul do Estado, mas foi criado em Porto Alegre, junto a seus dois irmãos.
Ao longo da vida, desempenhou diversos cargos públicos, como Delegado Regional do Trabalho, Diretor da Sindical, Fiscal do INSS, Inspetor do Trabalho e por último foi Chefe de Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, onde se aposentou.
Dijon deixa a esposa, Dione Terezinha Kasper Ramos, os filhos Liège Ramos de Oliveira Stumpf, Maurício Ramos de Oliveira, Denise Winckler, Dóris Oliveira Freitas, Deborah Oliveira Kaé, Daniel Lara de Oliveira, Dayse Lara de Oliveira (in memorian), netos e bisnetos.
— Pai, tu sempre foste uma pessoa tão alegre e eu tenho certeza que não gostaria de nos ver sofrendo. A tua lembrança, se fará viva em cada canto da casa, cada rua e cada silêncio, e especialmente dentro de nós. Tu que amavas a vida, mereces nos ver sorrindo, assim como sempre sorriu. E vamos seguir em frente, com o mesmo brilho dos teus olhos, o mesmo calor dos teus sorrisos e a mesma bondade de tua alma, até o momento do nosso tão esperado reencontro — disse a filha Liège.