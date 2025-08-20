Morre bebê que nasceu em parada de ônibus de Novo Hamburgo

A mãe de Alice, Carla Moraes de Oliveira, segue internada. Hospital Municipal de Novo Hamburgo / Divulgação

Com apenas uma semana de vida, a bebê Alice Moraes Santana morreu na noite desta terça-feira (19), no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Ela nasceu em uma parada de ônibus em frente ao hospital no último dia 12.

Segundo a assessoria do hospital, o falecimento ocorreu às 21h45min por falência múltipla dos órgãos. Ela estava internada na UTI.

Na sexta-feira (15) ela teve uma parada cardiorrespiratória. Desde então, se encontrava em estado grave. O hospital chegou a pedir a transferência para Porto Alegre, mas a operação foi cancelada devido ao quadro da menina. O enterro ocorre às 14h desta quarta-feira (20) no cemitério municipal.

A mãe de Alice, Carla Moraes de Oliveira, 30 anos, também está internada por conta de uma infecção no útero. Segundo o hospital ela se encontra estável.

Relembre

Carla deu luz à menina momentos antes da família conseguir entrar pela porta do Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Ela contou à Zero Hora na terça-feira (12) que o momento foi um misto de nervosismo, susto, pavor e emoção:

— Eu não consegui mais dar nenhum passo. E ela nasceu ali. Meu filho estava junto, coitadinho, porque ele vai na escola de tarde, e estava apavorado. Mas, graças a Deus, meu marido saiu correndo e logo já vieram os médicos, os enfermeiros, tudo.