Morre aos 79 anos Jorge Steiner, empresário do setor coureiro de Estância Velha 

Dedão fundou uma das principais empresas de curtume de Estância Velha. Divulgação / PMEV

O empresário Jorge Steiner, conhecido como Dedão, morreu aos 79 anos, no dia 18 de agosto, em Estância Velha. Irmão do ex-prefeito Gabriel Steiner, ele foi fundador da empresa Curtume Partner em 1998. Em respeito à memória e em homenagem a Jorge, o prefeito Diego Francisco decretou luto oficial de três dias.

"Dedão foi um homem que deixou sua marca na história de Estância Velha: gerou empregos, renda e acreditou no desenvolvimento da nossa cidade, contribuindo para que hoje fôssemos essa potência", escreveu o prefeito em suas redes sociais.

A empresa fundada por Steiner também manifestou pesar, lembrando a trajetória de Jorge Steiner, descrito como um "homem de coragem singular e dedicação incansável".

"Mais do que empresário, Jorge Steiner foi um líder humano, capaz de enxergar além do presente e de cultivar relações sólidas com colaboradores, clientes e fornecedores. Sua trajetória é exemplo de visão e perseverança, que deixa marcas profundas no setor coureiro gaúcho e brasileiro", diz nota da empresa, publicada nas redes sociais.

A Prefeitura emitiu um nota afirmando que Jorge Steiner “deixa um legado de trabalho, amizade e dedicação à comunidade. A nota destaca ainda que ele gerou emprego e renda para centenas de famílias estancienses, contribuindo para o crescimento da cidade.

Ele deixa a esposa, Carmen, e duas filhas, Cristina e Michele.