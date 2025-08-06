Geral

Obituário
Notícia

Morre aos 100 anos Carlos Lemos, arquiteto parceiro de Niemeyer na construção do Copan

Arquiteto, professor e pesquisador, Lemos foi pioneiro na preservação do patrimônio paulistano e referência na arquitetura brasileira

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS