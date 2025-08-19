Geral

Luto no Direito
Notícia

Morre a juíza aposentada Vera Regina Cornelius da Rocha Moraes, aos 73 anos, em Porto Alegre

Vítima de um AVC, magistrada construiu carreira no Judiciário gaúcho e foi conselheira do Inter

Zero Hora

