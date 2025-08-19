Morre a juíza aposentada Vera Regina Cornelius da Rocha Moraes, aos 73 anos, em Porto Alegre

Vera Regina era casada com o desembargador Voltaire de Lima Moraes. Arquivo / Arquivo pessoal

Faleceu na última sexta-feira (15), em Porto Alegre, em razão de um acidente vascular cerebral (AVC), a juíza de Direito aposentada Vera Regina Cornelius da Rocha Moraes, aos 73 anos.

Casada há 45 anos com o desembargador Voltaire de Lima Moraes, ex-presidente do Tribunal de Justiça (TJRS) e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), Vera convivia com o companheiro havia cinco décadas, considerando os cinco anos de namoro.

O casal teve dois filhos, Daisana Rocha de Lima Moraes e Giliano Rocha de Moraes, e um neto, Guilherme Andrez Moraes Kersting.

Carreira na magistratura

Antes de ingressar na magistratura, Vera trabalhou na Procuradoria-Geral de Justiça e no Tribunal Regional do Trabalho, na década de 1970.

Em 1980, assumiu como pretora por concurso público, atuando nas comarcas de Tapera, Soledade, Uruguaiana e São Leopoldo até 1986. Na sequência, exerceu a advocacia.

Já em 1993, foi aprovada em primeiro lugar no concurso para juíza de Direito. Jurisdicionou as comarcas de Lagoa Vermelha, Campo Bom, Viamão e Porto Alegre. Por onde passou, se destacou pela postura elegante e respeitosa no trato com colegas, promotores, advogados e servidores.

Vida pessoal e paixão pelo Inter

Fora da atividade profissional, Vera foi conselheira do Inter e acompanhava de perto as conquistas do time, pelo qual era torcedora apaixonada.

Descrita pela família como mulher dedicada, autêntica e generosa, Vera deixou marcas no convívio pessoal e profissional.