Moradora de Cruzeiro do Sul é a 185ª vítima da enchente de 2024, diz Defesa Civil

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, nesta sexta-feira (14), mais uma morte decorrente da enchente que atingiu o Estado em 2024. A partir de protocolos que envolveram trabalhos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e da Polícia Civil, foi identificada a vítima Adriana Maria da Silva.
A mulher era moradora de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, e estava desaparecida desde 2 de maio de 2024. Conforme a Defesa Civil, o sumiço dela foi registrado em Lajeado, na cidade vizinha.
Com a identificação, sobe para 185 o número de mortes pela catástrofe climática. A Defesa Civil informou que está concluindo os trâmites legais para retirada do nome de Adriana da lista de desaparecidos. Na sequência, o nome deve ser incluído na lista de óbitos confirmados em razão da cheia.
A atualização acontece quase um ano e meio após a tragédia climática. Mais de 20 pessoas seguem desaparecidas. (Veja lista abaixo)
Processo de identificação
Na quarta-feira (13), o IGP identificou um corpo localizado em junho às margens do Rio Taquari, entre os municípios de Triunfo e General Câmara.
A partir do cruzamento de dados junto ao Banco de Perfis Genéticos, os peritos do Departamento de Perícias Laboratoriais conseguiram estabelecer uma correspondência entre o DNA do corpo e um perfil armazenado no sistema.
Segundo o IGP, a correspondência entre as amostras só foi possível graças à filha da mulher desaparecida, que doou material genético durante a Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas em 2024.
Ainda conforme a entidade, o corpo encontrava-se em estado avançado de decomposição, o que impedia a identificação por outros métodos.
O RS foi atingido por uma enchente histórica em maio de 2024, que provocou danos em quase todos os municípios, devastou cidades da Região Metropolitana e Vale do Taquari, e retirou milhares de casa. De todo o país, voluntários e doadores se mobilizaram para prestar ajuda aos atingidos.
Lista dos desaparecidos:
- Agudo (1): William da Silva Ramos
- Bento Gonçalves (4): Carine Milani, Isabel Velere Antonello Gallon, Lourdes Helena Lazarini e Nelsa Faccin Gallon
- Canoas (1): Adriano Sandaowski
- Caxias do Sul (1): Doceliria Lourenço da Silva
- Cruzeiro do Sul (4): Diana Alves Meirelles, Fabricio Adriano Wendt, Jorge Lauri Rodrigues e Valdelirio Farias do Amaral
- Encantado (2): Bernadete Marques da Silva e César Gilmar das Chagas
- Estrela (1): Andre Dutra
- Lajeado (3): João Luiz Maurante, Gladis Elisabeth da Silva e Alexânder Júnior da Silva
- Marques de Souza (1): Clair Teresinha Bergmann
- Poço das Antas (1): Vanderlei da Rosa
- Porto Alegre (1): Diulnei Silva Corrêa
- Relvado (1): Leandro da Rocha
- Roca Sales (2): Elirio Brino e Erica Brino
- São Leopoldo (1): Carlos Eduardo Lassakoski dos Santos
Nota da Defesa Civil do RS
"A Defesa Civil Estadual informa que, conforme o protocolo para confirmação de óbitos ajustado com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o seu Centro de Operações confirmou, a partir da perícia do Instituto Geral de Perícias (IGP) e da apuração da Polícia Civil (PC), a identificação de restos mortais por meio de exames de material genético, confirmando o óbito de ADRIANA MARIA DA SILVA, da cidade de Cruzeiro do Sul, decorrente da inundação de maio de 2024.
Estão sendo adotadas pelos órgãos competentes, vinculados à SSP, as providências formais necessárias à retirada de seu nome da lista oficial de desaparecidos do evento, e inclusão na lista das pessoas com óbito confirmado.
Assim que forem concluídos esses trâmites, as listas oficiais de danos humanos da Defesa Civil estadual serão, também, atualizadas."