Moradora de Cruzeiro do Sul é a 185ª vítima da enchente de 2024, diz Defesa Civil

Área de arrasto do Rio Taquari na localidade de Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, nesta sexta-feira (14), mais uma morte decorrente da enchente que atingiu o Estado em 2024. A partir de protocolos que envolveram trabalhos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e da Polícia Civil, foi identificada a vítima Adriana Maria da Silva.

A mulher era moradora de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, e estava desaparecida desde 2 de maio de 2024. Conforme a Defesa Civil, o sumiço dela foi registrado em Lajeado, na cidade vizinha.

Com a identificação, sobe para 185 o número de mortes pela catástrofe climática. A Defesa Civil informou que está concluindo os trâmites legais para retirada do nome de Adriana da lista de desaparecidos. Na sequência, o nome deve ser incluído na lista de óbitos confirmados em razão da cheia.

A atualização acontece quase um ano e meio após a tragédia climática. Mais de 20 pessoas seguem desaparecidas. (Veja lista abaixo)

Processo de identificação

Na quarta-feira (13), o IGP identificou um corpo localizado em junho às margens do Rio Taquari, entre os municípios de Triunfo e General Câmara.

A partir do cruzamento de dados junto ao Banco de Perfis Genéticos, os peritos do Departamento de Perícias Laboratoriais conseguiram estabelecer uma correspondência entre o DNA do corpo e um perfil armazenado no sistema.

Segundo o IGP, a correspondência entre as amostras só foi possível graças à filha da mulher desaparecida, que doou material genético durante a Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas em 2024.

Ainda conforme a entidade, o corpo encontrava-se em estado avançado de decomposição, o que impedia a identificação por outros métodos.

O RS foi atingido por uma enchente histórica em maio de 2024, que provocou danos em quase todos os municípios, devastou cidades da Região Metropolitana e Vale do Taquari, e retirou milhares de casa. De todo o país, voluntários e doadores se mobilizaram para prestar ajuda aos atingidos.

Lista dos desaparecidos:

Agudo (1): William da Silva Ramos

William da Silva Ramos Bento Gonçalves (4): Carine Milani, Isabel Velere Antonello Gallon, Lourdes Helena Lazarini e Nelsa Faccin Gallon

Carine Milani, Isabel Velere Antonello Gallon, Lourdes Helena Lazarini e Nelsa Faccin Gallon Canoas (1): Adriano Sandaowski

Adriano Sandaowski Caxias do Sul (1): Doceliria Lourenço da Silva

Doceliria Lourenço da Silva Cruzeiro do Sul (4): Diana Alves Meirelles, Fabricio Adriano Wendt, Jorge Lauri Rodrigues e Valdelirio Farias do Amaral

Diana Alves Meirelles, Fabricio Adriano Wendt, Jorge Lauri Rodrigues e Valdelirio Farias do Amaral Encantado (2): Bernadete Marques da Silva e César Gilmar das Chagas

Bernadete Marques da Silva e César Gilmar das Chagas Estrela (1): Andre Dutra

Andre Dutra Lajeado (3): João Luiz Maurante, Gladis Elisabeth da Silva e Alexânder Júnior da Silva

João Luiz Maurante, Gladis Elisabeth da Silva e Alexânder Júnior da Silva Marques de Souza (1): Clair Teresinha Bergmann

Clair Teresinha Bergmann Poço das Antas (1): Vanderlei da Rosa

Vanderlei da Rosa Porto Alegre (1): Diulnei Silva Corrêa

Diulnei Silva Corrêa Relvado (1): Leandro da Rocha

Leandro da Rocha Roca Sales (2): Elirio Brino e Erica Brino

Elirio Brino e Erica Brino São Leopoldo (1): Carlos Eduardo Lassakoski dos Santos

Nota da Defesa Civil do RS

"A Defesa Civil Estadual informa que, conforme o protocolo para confirmação de óbitos ajustado com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o seu Centro de Operações confirmou, a partir da perícia do Instituto Geral de Perícias (IGP) e da apuração da Polícia Civil (PC), a identificação de restos mortais por meio de exames de material genético, confirmando o óbito de ADRIANA MARIA DA SILVA, da cidade de Cruzeiro do Sul, decorrente da inundação de maio de 2024.

Estão sendo adotadas pelos órgãos competentes, vinculados à SSP, as providências formais necessárias à retirada de seu nome da lista oficial de desaparecidos do evento, e inclusão na lista das pessoas com óbito confirmado.