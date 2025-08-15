Geral

Moradora de Cruzeiro do Sul é a 185ª vítima da enchente de 2024, diz Defesa Civil

Corpo de Adriana Maria da Silva foi encontrado em junho, às margens do Rio Taquari. Identificação foi concluída nesta semana a partir do cruzamento de material genético

