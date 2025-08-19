Geral

Solucionado
Notícia

Morador de Canoas considerado desaparecido na enchente é localizado em outro Estado

Adriano Sandaowski era procurado pela família desde maio de 2024. Ele se mudou para Mato Grosso do Sul e se afastou dos parentes

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS