Morador de Canoas considerado desaparecido na enchente é localizado em outro Estado

Canoas foi uma das cidades mais afetadas pela enchente de maio de 2024 na Região Metropolitana. Duda Fortes / Agencia RBS

A Defesa Civil informou nesta terça-feira (19) que um homem foi retirado da lista de desaparecidos em decorrência da enchente. Adriano Sandaowski era procurado pela família desde maio do ano passado.

Conforme a Polícia Civil, a investigação localizou ele em outro Estado. A pedido da polícia, o homem enviou um vídeo comunicando que havia se mudado para Mato Grosso do Sul e se afastado dos parentes. A irmã dele foi chamada para fazer o reconhecimento e confirmou que se tratava de Adriano.

Leia Mais Moradora de Cruzeiro do Sul é a 185ª vítima da enchente de 2024, diz Defesa Civil

Além dele, Adriana Maria da Silva, que morava em Cruzeiro do Sul, também foi retirada da lista de desaparecidos. A mulher, entretanto, foi encontrada morta às margens do Rio Taquari.