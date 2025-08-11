Geral

Influencer
Notícia

Maria Berklian, do bordão “tá barato”, morre aos 87 anos

Conhecida como "rainha do Brasil", ela viralizou com vídeos nos quais compra itens caros em shoppings, somando mais de 2,5 milhões de seguidores no TikTok

Zero Hora

