Maria Berklian, do bordão “tá barato”, morre aos 87 anos

Maria teve influenza e pneumonia e ficou internado em hospital.

A influencer brasileira Maria Berklian, de 87 anos, que ficou conhecida pelo bordão "tá barato", teve a morte confirmada nesta segunda-feira (11), mas a causa não foi divulgada.

Em maio, Maria teve influenza e pneumonia e ficou internada em um hospital.

Ela acumulava mais de 2,5 milhões de seguidores no TikTok e ficou conhecida como "rainha do Brasil". Maria viralizou com vídeos visitando lojas de grife em shoppings. Ela comprava itens com preços elevados e sempre dizia: “tá barato”.

A informação do falecimento foi confirmada pela Igreja Apostólica Armênia do Brasil, da qual ela era membro ativo, conforme o Metrópoles.

Compras reais

Por conta das extravagâncias, internautas comentavam nas publicações que Maria era prima de Dom Pedro I — o parentesco não existe e a maioria dos comentários tratavam-se de piadas.

No entanto, o neto da tiktoker, Eduardo Berklian, confirmou que os gastos elevados eram reais. Segundo ele, Maria vivia da renda de aluguéis de imóveis.

