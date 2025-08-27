Lula assina decreto que regulamenta a TV 3.0; Serviço promete melhorias na qualidade e aumento de interatividade

Assinatura aconteceu em cerimônia no Palácio do Planalto. Canal Gov / Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira (27) o decreto que regulamenta a TV 3.0, também chamada de DTV+. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o governo apresentou as funcionalidades da nova tecnologia.

A projeção do governo é que o serviço esteja disponível para as transmissões da Copa do Mundo de 2026. De acordo com a apresentação, o usuário poderá escolher a câmera com a qual deseja assistir a uma partida e, também, dividir a tela para, por exemplo, reassistir a um lance, enquanto acompanha o que está acontecendo ao vivo.

O novo sistema também permitirá uma melhoria na imagem, passando para uma resolução 4k ou até 8k. A interatividade também deve ter avanços, com a possibilidade de criações de chats ou jogos para a audiência, alertas climáticos ou de segurança pública, além de propagandas e serviços direcionados pelo CEP do usuário.