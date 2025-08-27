Geral

Lula assina decreto que regulamenta a TV 3.0; Serviço promete melhorias na qualidade e aumento de interatividade

Tecnologia poderá ser utilizada nos atuais aparelhos de TV com o uso de conversores

Zero Hora

