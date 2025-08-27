Contrato atual de transporte na cidade termina no dia 22 de setembro. Prefeitura de Santa Maria / Agência RBS

Foi suspensa a licitação do transporte coletivo de Santa Maria. A decisão se deu após o consórcio que realiza o transporte atualmente na cidade entrar com um pedido de impugnação. Conforme Edmilson Gabardo, vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros, o Setrans, o pedido veio porque o certame apresentava inconsistências.

— Por exemplo, diz que todos os ônibus terão que ter ar-condicionado, piso baixo, e no edital não há nada do estudo técnico preliminar que foi feito — argumenta.

A Prefeitura se manifestou, falando sobre as necessidades de complementação do edital. Conforme o procurador-geral do município, Guilherme Cortez, afirma que os questionamentos feitos serão analisados, para que o certame seja republicado.

— Esses questionamentos fazem parte do processo de qualquer processo de licitação, e são absolutamente normais. Obviamente que a população quer uma agilidade e o município está trabalhando nesse sentido. Agora serão analisados esses questionamentos e o edital vai ser republicado. O importante desse tema é a gente prestar o melhor serviço de forma transparente e se preocupar com o usuário — ponderou.

A abertura dos envelopes com propostas de empresas interessadas estava prevista para o dia 2 de setembro. Agora, a suspensão é por prazo indeterminado.