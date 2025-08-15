Justiça nega novo pedido para que vídeos de "chá revelação" que expôs supostas traições seja retirado de redes sociais

Vídeo teve ampla repercusão nas redes sociais. Redes sociais / Reprodução

A Justiça negou recurso para a retirada das redes sociais de vídeos de "chá revelação" em que uma mulher expõe supostas traições do marido. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) nesta sexta-feira (15). A cena foi gravada em julho, no município de Quinze de Novembro, no Noroeste do Estado.

O recurso foi solicitado pela defesa do homem em segundo grau. Ele alega que sofreu danos morais com a divulgação.

Conforme a decisão liminar monocrática do desembargador Eugênio Facchini Neto, da 9ª Câmara Cível, a retirada teria impacto limitado e exigiria uma atuação desproporcional da Justiça. O relator entendeu que, se confirmados, esses supostos danos devem ser reparados por indenização e não por censura judicial.

Caso será julgado pelo colegiado

A gravação mostra o momento em que a mulher grávida mostra para a família evidências da infidelidade do marido. O vídeo foi enviado inicialmente em uma troca de mensagens, mas viralizou nas redes sociais, alcançando mais de 60 milhões de visualizações.

As rés citadas seriam a esposa do homem e uma familiar dela que teria gravado o vídeo. Para o desembargador, a questão deverá ser resolvida no âmbito da responsabilização civil e não em caráter de urgência.

O caso ainda será julgado pelo colegiado, e as mulheres ainda podem se manifestar. Um pedido de urgência já havia sido negado em primeiro grau pelo juiz João Gilberto Engelmann, de Ibirubá.

O homem pediu uma indenização de R$ 100 mil, conforme a advogada da mulher, além de R$ 0,01 para cada visualização do material e dos conteúdos derivados nas plataformas digitais.