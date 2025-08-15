Geral

Noroeste do RS
Notícia

Justiça nega novo pedido para que vídeos de "chá revelação" que expôs supostas traições seja retirado de redes sociais

Decisão liminar ainda será analisada pelo colegiado, mas considera que, se confirmados, danos devem ser reparados por indenização e não censura

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS