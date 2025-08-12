Investimentos: orçamento, aposentadoria, riscos e opções; veja dicas de Giane Guerra e especialistas

Marcelo Scherer Perlin e Wagner Salaverry na conversa com mediação de Giane Guerra e Anderson Aires. Reprodução / YouTube GZH

A edição desta terça-feira (12) do Acerto de Contas, transmitida ao vivo no canal de YouTube de GZH, abordou finanças pessoais com foco em investimentos, gestão de riscos e planejamento financeiro para diferentes perfis.

Apresentada pela colunista Giane Guerra e pelo repórter Anderson Aires, a live contou com a participação dos especialistas Wagner Salaverry, educador financeiro e sócio da Quantitas Asset, e de Marcelo Scherer Perlin, professor da UFRGS, que responderam dúvidas enviadas por leitores e espectadores.

Entre os temas discutidos, estratégias para organizar o orçamento e investir de forma consciente, importância da reserva de emergência, decisões sobre aplicação no Exterior, e como lidar com riscos financeiros, além de orientações para escolher entre amortizar dívidas ou investir em previdência.

Separar parte do salário ou esperar o fim do mês para aplicar o que sobra?

O desafio está em equilibrar as contas para evitar a armadilha de comprometer gastos essenciais e acabar recorrendo a empréstimos com juro elevado, o que comprometeria a rentabilidade dos investimentos.

— Não adianta separar antes e depois faltar, porque vai ter que gastar pegando emprestado com juro maior do que está investindo. Por regra, o juro que a gente paga é maior do que o que se recebe investindo — destaca Salaverry.

Por isso, ele reforça que o primeiro passo para qualquer investidor é estruturar suas finanças para que efetivamente sobre dinheiro ao final do mês.

Isso implica um esforço consciente para cortar despesas supérfluas, buscar formas de qualificação profissional para aumentar a renda e, consequentemente, elevar a capacidade de poupança.

— O primeiro exercício é viver de forma que sobre alguma coisa. Se não sobrou, essa é a primeira tarefa. Tem que fazer sobrar, cortar gastos, se qualificar para ter melhor remuneração ou buscar alguma forma de aumentar o retorno — acrescenta o educador financeiro.

Ele observa, no entanto, que existem perfis em que a disciplina de reservar um valor fixo logo ao receber pode ajudar a controlar os impulsos de consumo, evitando que o dinheiro disponível na conta corrente se dissipe rapidamente.

Qual importância da reserva de emergência?

Ter reserva financeira destinada a emergências é um dos pilares fundamentais para a estabilidade do orçamento e para evitar a necessidade de recorrer a linhas de crédito em situações imprevistas.

Contudo, o tamanho ideal dessa reserva depende diretamente da natureza da renda e do risco associado ao emprego de cada indivíduo.

— Aqui que entra a importância da reserva de emergência, essa famosa segurança financeira. Eu sou do clube de "entrou salário, direto para a corretora". Mas isso exige organização: conhecer seus gastos e definir um período para essa reserva — explica Perlin.

Ele destaca que trabalhadores autônomos ou informais, sujeitos a variações bruscas de renda, devem buscar uma reserva mais robusta, que cubra, pelo menos, um ano de despesas.

Já quem conta com estabilidade empregatícia, como servidores públicos, pode se limitar a um período mais curto, entre três e quatro meses, suficiente para cobrir custos inesperados como consertos ou despesas emergenciais.

Investir no Exterior: plano de longo prazo, não reação imediata

O interesse por investimentos internacionais, especialmente em dólar, tende a crescer em períodos de alta cambial ou incerteza política e econômica no Brasil.

No entanto, agir por impulso motivado por notícias alarmistas pode resultar em perdas financeiras, como tem ocorrido recentemente.

— Muita gente só pensa nisso quando o dólar sobe, influenciada por mensagens e boatos de que o Brasil está à beira do colapso. No final de 2022 e início de 2023, muitos enviaram dinheiro para o Exterior a mais de R$ 6, e agora, com a cotação mais baixa, sofrem prejuízo — contextualiza Salaverry.

Ele aconselha que, para investir no exterior de forma estratégica, o investidor deve primeiro definir a composição ideal do portfólio, distribuindo os recursos entre renda fixa, multimercados, ações, fundos imobiliários e uma parcela em moeda estrangeira.

Manter a disciplina e ajustar essa alocação periodicamente é o caminho para lidar com a volatilidade dos mercados.

— É essencial planejar quanto quer em dólar, renda fixa, ações, fundos, e ir ajustando ao longo do tempo. O mercado é muito dinâmico, e tentar prever movimentos é pouco eficaz. A disciplina e o planejamento são as melhores ferramentas — reforça o educador.

Como lidar com o risco nos investimentos sem fugir completamente dele?

O risco está presente em todos os investimentos, até mesmo nos considerados mais seguros, como títulos públicos. Compreender que o risco é inerente e aprender a gerenciá-lo é fundamental para quem quer construir patrimônio de forma sustentável.

— Não existe investimento sem risco. Até o título mais seguro no Brasil, o Tesouro Selic, tem um risco embutido na sua precificação. O importante é entender e administrar esses riscos — afirma Perlin.

Ele recomenda que iniciantes privilegiem aplicações de menor risco, como CDBs, LCIs, LCAs e Tesouro Direto, enquanto se familiarizam com o mercado.

Além disso, com o atual cenário de juro alto, a renda fixa ganha protagonismo, mas o investidor deve estar atento a possíveis quedas na taxa Selic nos próximos anos e se preparar para esse momento de transição.

— Nos últimos anos, mantive o equilíbrio do portfólio, comprando ações aos poucos durante as quedas para não precisar investir muito em momentos de alta. A disciplina evita que você corra atrás do prejuízo — relata Salaverry.

A recomendação final do especialista é manter o equilíbrio e a disciplina para evitar decisões impulsivas, que podem comprometer os resultados no longo prazo.

O que muda para os investidores com a possível cobrança de 5% de imposto sobre LCI e LCA?

As Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e do Agronegócio (LCA) são títulos de renda fixa bastante procurados por investidores por serem isentos de Imposto de Renda atualmente, o que torna seu rendimento líquido atrativo.

No entanto, o governo federal propôs uma mudança na tributação desses títulos, visando aumentar a arrecadação. A medida provisória já foi aprovada, mas ainda depende do aval do Congresso para entrar em vigor a partir de 2026.

Esse cenário traz um alerta para quem pretende investir nesses papéis hoje: a alteração pode impactar o retorno líquido desses investimentos no futuro, especialmente no momento da renovação dos títulos.

— É importante ficar atento. Se essa taxação acontecer, ela só valerá para quando o título for renovado. Ou seja, se investir agora, o investidor garante a isenção atual. Mas quando o título vencer, e o dinheiro for reinvestido no mesmo tipo de aplicação, aí sim poderá haver cobrança — explica Salaverry.

Ele destaca ainda que essa possível mudança pode influenciar a emissão futura desses títulos por parte das empresas, que talvez reajustem suas condições para compensar a nova tributação, o que pode afetar o risco e o retorno.

— Esse tipo de título é uma criação do Brasil para direcionar recursos a setores específicos, como imobiliário e agrícola, que se beneficiam da isenção fiscal. Se não houvesse essa isenção, as empresas teriam que pagar juro maior, pois os investidores comparariam o rendimento líquido após imposto — detalha o educador financeiro.

Essa política de isenções acaba criando distorções no mercado, segundo ele, ao segmentar o investimento e interferir na competição natural dos títulos pelo interesse dos investidores.

— Do ponto de vista regulatório, essas isenções não deveriam existir, porque criam uma confusão desnecessária. Mas, enquanto elas existem, o investidor deve estar atento para evitar surpresas quando a tributação mudar — comenta Salaverry.

Como fugir dos gurus da internet que prometem enriquecimento rápido?

No cenário atual, muitas pessoas acabam sendo atraídas por "gurus" que disseminam dicas financeiras nas redes sociais. Contudo, é comum que, logo após despertar o interesse, esses influenciadores ofereçam cursos pagos prometendo enriquecimento rápido e garantido, o que gera desconfiança.

O caminho mais seguro para quem deseja aprender a investir é recorrer a fontes confiáveis e buscar educação financeira sólida.

— A dúvida é se eles são tão bons, por que eles não vivem disso e eles têm que vender o curso? E a solução é bem simples, é só ignorar. Sai do guru e estuda, vai pegar um livro — orienta Salaverry.

Ele recomenda buscar conhecimento direto na fonte, entendendo conceitos básicos de renda fixa, alternativas de investimento e os riscos envolvidos. Isso ajuda o investidor a avaliar se um conselho realmente acrescenta ou se é apenas discurso vazio.

— Vá atrás de informação primária, vamos dizer assim. Vá entender o que é a renda fixa, entender as alternativas de investimento, como é que elas funcionam, quais são os riscos. Assim, você será capaz de entender se ele (o guru) está falando alguma coisa que agrega ou ele está falando alguma coisa que nem ele entende — complementa Salaverry.

Para Perlin, o principal sinal de alerta sobre intenções duvidosas é a falta de humildade. Segundo ele, investidores bem-sucedidos tendem a ser cautelosos e humildes, o que os diferencia daqueles que buscam apenas lucro rápido.

— Todos que têm algum sucesso em investimento são humildes. E, por consequência, agem com cautela — reforça.

É melhor amortizar o financiamento imobiliário ou investir em previdência?

Na dúvida entre usar recursos para antecipar parcelas do financiamento imobiliário ou investir em previdência privada, a decisão depende diretamente da taxa de juro envolvida e do retorno esperado dos investimentos.

— Eu acho que a primeira coisa que ela tem que saber é qual é o juro que ela está pagando, qual é o benefício que ela vai ter de antecipar uma prestação do imóvel — explica Salaverry.

Ele destaca que essa análise deve ser feita caso a caso, pois há financiamentos com juro muito baixo, e outros com taxas elevadas que dificilmente um investimento em previdência conseguirá superar.

— Comparativamente ao quanto que ela imagina, espera ganhar dentro daquela aplicação que ela vai fazer em Previdência. Nós não sabemos qual é o financiamento imobiliário dentro daquela ideia de que tem que olhar mesmo caso a caso, porque alguns financiamentos imobiliários realmente têm taxas baixíssimas. E tem outros que são taxas altas que dificilmente uma previdência vai cobrir — ressalta Salaverry.

O educador financeiro recomenda que, se o juro do financiamento for alto, amortizar pode ser uma forma eficaz de investimento, pois evita pagamentos maiores. Se a taxa for baixa, pode ser melhor investir o dinheiro, esperando um retorno maior.