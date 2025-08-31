Inscrições do programa MEI RS Calamidades 2 são prorrogadas até o final de outubro

Ato de lançamento da segunda fase do programa ocorreu em maio. Maria Stolting / Agência RBS

O governo do Estado decidiu prorrogar por mais dois meses as inscrições para o MEI RS Calamidades 2, que se encerravam neste domingo (31). O prazo segue até 31 de outubro e a inscrição pode ser feita neste link.

O programa, por meio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP), busca apoiar microempreendedores individuais afetados pela enchente de 2024.

— Prorrogamos as inscrições do MEI RS porque entendemos que essa política pública precisa chegar a todos que foram atingidos. O Estado vai até o último microempreendedor ser alcançado, não descansaremos enquanto houver alguém que ainda possa ser beneficiado — diz Gilmar Sossella, secretário do Trabalho e Desenvolvimento Profissional.

O MEI RS Calamidades disponibiliza um auxílio de R$ 1,5 mil, depositado na conta Caixa Tem (da Caixa Econômica Federal), e uma consultoria de nove horas ministrada pela PUCRS, com foco em temas como elaboração de plano de negócios, estratégias de marketing e vendas, controle de custos e definição de preços.

Todos que concluírem a consultoria podem se candidatar a uma segunda parcela de R$ 1,5 mil, só que pelo Banrisul, desde que abram uma conta empresarial gratuita no banco. A exigência existe porque muitos MEIs encerram suas atividades devido à falta de conhecimento sobre o mercado.

Critérios do programa

Para receber a ajuda, os interessados devem ter o endereço cadastrado em município com estado de calamidade decretado e na mancha de inundação.

Precisam também estar com o CNPJ ativo e o CPF regular, ter faturamento nos anos de 2023 ou de 2024 e não terem sido beneficiados previamente por outro programa do Estado para atingidos pelos eventos meteorológicos (nem na primeira fase do MEI Calamidades).

A divulgação dos candidatos contemplados após a prorrogação ocorrerá no dia 24 de novembro. Os microempreendedores não habilitados poderão apresentar recursos entre 25 e 30 de novembro. Já o depósito da primeira parcela está previsto para 8 de dezembro.

Até o momento, cerca de 8 mil candidatos se inscreveram, e a expectativa de Sossella é que 12 mil interessados participem.

— Ainda temos recursos para atender aproximadamente 5 mil microempreendedores. Ou seja, queremos que todos que precisam tenham acesso a essa oportunidade — completa o secretário.

Com investimentos de até R$ 127 milhões nas duas fases, a iniciativa conta com recursos do Pix SOS Rio Grande do Sul e do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). A ação integra o Plano Rio Grande, programa de Estado lançado pelo governador Eduardo Leite no intuito de reconstruir o Rio Grande do Sul após as inundações, em 2024.

Para ampliar o alcance do MEI RS Calamidades, o governo adotou medidas de divulgação como o envio de correspondência pelos Correios, explicando o programa e informando sobre a disponibilidade de inscrições para os empreendedores que atendem aos requisitos.