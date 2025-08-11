Indenização por falta de luz e relação dos jovens com a fé: leia o resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta segunda-feira (11).

Leite silencia, e Assembleia promulga lei que prevê indenização para quem ficar sem luz por mais de 24 horas no RS

Valor seria escalonado de acordo com o período em que o fornecimento for interrompido. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Foi promulgada nesta segunda-feira (11) a lei que obriga que concessionárias de energia elétrica indenizem os consumidores que ficarem mais de 24 horas sem luz no Rio Grande do Sul. Com a publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, a legislação já está em vigor.

Clique aqui e leia a reportagem completa

Comportamento

Quais são as crenças dos jovens? Série de reportagens mostra como a geração atual se relaciona com a fé

Especial acompanha evangélicos, católicos, praticantes de religiões de matriz africana, espíritas e sem religião. Gilmar Fraga / Agencia RBS

Na era das conexões instantâneas, os jovens brasileiros também estão plugados em uma transformação silenciosa, mas veloz, na maneira de vivenciar a fé. Mais distantes das cartilhas prontas e dos caminhos abertos pela tradição familiar, a juventude transita entre credos cada vez mais diversos e busca experiências que remetam à construção da própria identidade e ao encontro de um propósito.

Clique aqui e leia a reportagem completa

e leia a reportagem completa "O crente não tem mais uma cara específica": jovens evangélicos contam como vivem a fé para além de estereótipos

Porto Alegre

Entenda como enchente e incerteza na economia contribuíram para alta nas vendas e valorização de imóveis em Porto Alegre

Redução de lançamentos diminuiu a oferta de imóveis novos na cidade. André Ávila / Agencia RBS

Mesmo em um cenário conturbado da economia, com juro alto e incertezas, o mercado imobiliário de Porto Alegre mostra sinais de aquecimento neste ano. A venda de imóveis novos apresentou alta de 8% no primeiro semestre de 2025 ante o mesmo período do ano passado. Além disso, foi registrado um crescimento de 10% no Valor Geral de Vendas (VGV) das unidades comercializadas no período, indicando valorização dos imóveis.

Clique aqui e leia a matéria completa

Cafeteria amplia operação e instala torrador de café no Mercado Público: "Recebemos desde o prefeito até o catador de latinha"

Para ampliar loja, sócios arremataram espaço ao lado por R$ 70 mil. Jonathan Heckler / Agencia RBS

No tradicional Mercado Público de Porto Alegre, a Baden Torrefação de Cafés Especiais ampliou suas operações com uma novidade. Uma máquina de torrar cafés foi instalada na cafeteria para demonstrar ao público como o processo é realizado. Para os sócios, a diversidade do público é uma característica marcante do Mercado.

Clique aqui e leia a matéria completa

Educação Superior

RS tem 120 cursos de Direito; entidades atuam para garantir a qualidade das formações

Vitória Amaro, 18 anos, ingressou no curso de Direito em 2025. Duda Fortes / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul tem 120 cursos de direito em atividade, conforme a Comissão de Educação Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil do RS (OAB-RS). Há 10 anos, em 2015, havia 86 graduações em atividade no Estado. Com isso, houve um aumento de 39,5% no período.

Clique aqui e leia a matéria completa

Humberto Trezzi

Quem é o último gaúcho condenado no STF a mais de 13 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado

Manifestantes depredaram prédios públicos em Brasília . Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

O Supremo Tribunal Federal (STF) acaba de condenar o último dos oito réus gaúchos que respondiam por tentativa de golpe de Estado e outros crimes graves desencadeados em 8 de janeiro de 2023, durante um badernaço em Brasília. O sentenciado, a 13 anos e seis meses de prisão, é Luiz Gustavo Lima Carvalho, morador de Caxias do Sul que saiu de sua cidade em ônibus até o Distrito Federal, para um protesto contra a derrota de Jair Bolsonaro (PL) na campanha à Presidência da República.

Clique aqui e leia a coluna completa

Segurança

"Quando ela decidiu sair do relacionamento abusivo, voltou a viver", diz familiar de mulher morta a tiros em Porto Alegre

Rogério Santos da Silva, 61 anos, tentou salvar a filha Sheila Lopes da Silva, 41 anos, de ataque a tiros. Arquivo Pessoal / Divulgação

Uma celebração do Dia dos Pais terminou em dor irreparável para a família de Sheila Lopes da Silva, 41 anos. Considerada uma mãe esforçada e mulher trabalhadora, ela foi morta a tiros na tarde de domingo (10), após visitar o pai Rogério Santos da Silva, 61 anos. O crime ocorreu na Ilha dos Marinheiros, no bairro Arquipélago, em Porto Alegre.