Geral

Noroeste do RS
Notícia

Incêndio destrói 7,5 hectares de vegetação em Palmeira das Missões

O fogo começou por volta das 22h de sexta-feira (22) e chegou próximo ao campus da UFSM. 

Gustavo Gossen

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS