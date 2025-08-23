Incêndio destrói 7,5 hectares de vegetação em Palmeira das Missões

Incêndio ocorreu no bairro Vista Alegre Divulgação/Corpo de Bombeiros de Palmeira das Missões

Um incêndio destruiu 7,5 hectares de vegetação em Palmeira das Missões, no noroeste do Estado. A área é equivalente a sete campos de futebol. O fogo começou por volta das 22h de sexta-feira (22) em uma lavoura no bairro Vista Alegre.

O local fica próximo ao campus da Universidade Federal de Santa Maria. A fumaça se aproximou dos estábulos da Faculdade de Zootecnia, porém os animais foram retirados com segurança.