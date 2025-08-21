Incêndio de grandes proporções atinge empresa em São Leopoldo

Uma empresa que fabrica produtos plásticos pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (21), às margens da RS-240, no bairro Scharlau, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Segundo os bombeiros, não havia ninguém no prédio quando o fogo começou, apenas equipamentos.

Por volta das 8h, a RS-240 registrava cerca de dois quilômetros de lentidão entre São Leopoldo e Portão. Uma das pistas foi bloqueada no início da manhã. O trânsito na BR-116 também foi afetado pela ocorrência, entre os viadutos da Scharlau e da Avenida João Corrêa.

No mesmo horário, os bombeiros realizavam trabalhos de rescaldo, apenas controlando possíveis focos.

De acordo com o sargento do Corpo de Bombeiros Jardel Nobre, o fogo foi controlado por volta das 6h30min. Ainda segundo o sargento, cerca de cem toneladas de polipropileno, material altamente inflamável, estavam dentro da fábrica Hiperplast, o que dificultou o combate.

O incêndio de grandes proporções começou por volta das 4h30min. Ainda não se sabe o que causou o início das chamas. Máquinas que estavam dentro da fábrica foram completamente destruídas, além da estrutura do prédio.