Incêndio atinge residências em Estância Velha

Um incêndio atingiu duas residências no bairro Lagoa Azul, em Estância Velha, no Vale do Sinos, na noite desta sexta-feira (1º). Um homem ficou ferido e foi encaminhado para o atendimento médico, segundo moradores.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros do Vale do Sinos, as chamas começaram por volta das 20h20min, na Avenida Walter Klein. As chamas foram controladas por volta das 22h. A corporação ainda não sabe o que causou o fogo.

Segundo Liliane Baumgratz da Costa, 17 anos, que morava em uma das residências com os pais, o fogo começou a partir de um curto-circuito na fiação de uma das casas. Porém, acabou se alastrando para a outra habitação, situada no mesmo terreno.

A moradora informou que o pai teve queimaduras leves no braço e no pescoço. Ele foi encaminhado para atendimento médico, mas já teve alta.

Equipes dos bombeiros de Ivoti, Estância Velha e Novo Hamburgo combateram as chamas, com apoio de três caminhões.