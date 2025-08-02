Geral

Vale do Sinos
Notícia

Incêndio atinge residências em Estância Velha

Ocorrência foi registrada no bairro Lagoa Azul, conforme o Corpo de Bombeiros. Um homem ficou ferido

Madu Brito

G1 RS

Guilherme Jacques

RBS TV

Júlia Ozorio

