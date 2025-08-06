Geral

No Amazonas
Notícia

Incêndio atinge fábrica de veículos em Manaus desde o meio-dia de terça-feira

Fogo na Effa Motors segue sem ser controlado na manhã desta quarta e se espalhou para empresa de reciclagem vizinha. Mais de 150 bombeiros atuam no combate às chamas

Zero Hora

