Incêndio atinge fábrica de veículos em Manaus desde o meio-dia de terça-feira

Um incêndio de grandes proporções atinge uma fábrica de veículos na zona leste de Manaus, no Amazonas, desde o meio-dia de terça-feira (5). O Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM) segue no combate ao fogo, que também se espalhou e atingiu o galpão de uma empresa de reciclagem na manhã desta quarta-feira (6), conforme o g1.

Até o momento há a confirmação de um único ferido. É uma mulher, funcionária da Effa Mottors – empresa que fabrica caminhões de pequeno porte onde o fogo começou. Ela deu entrada no Hospital 28 de Agosto ainda na noite de terça-feira e seu estado de saúde é considerado estável, segundo o g1.

Em nota, o CBMAM informou que mais de 150 bombeiros atuam no combate ao fogo. Os militares contam com apoio de 19 viaturas.

Leia Mais Incêndio florestal na França deixa ao menos um morto e atinge área equivalente ao tamanho de Paris

O prédio da Effa Mottors foi evacuado logo após o início do incêndio. A empresa ainda não se pronunciou sobre o caso.

Funcionários da empresa relataram que o incêndio teria começado a partir de faíscas de solda que atingiram um produto químico na área de produção. Haviam cerca de cem veículos no local quando o fogo começou.

Além do fogo, também há preocupação com a fumaça tóxica em razão da queima de produtos químicos. Uma densa nuvens preta se espalha pela região do bairro Distrito Industrial 2.