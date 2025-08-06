Incêndio atinge fábrica de veículos em Manaus desde o meio-dia de terça-feira

Um incêndio de grandes proporções atinge uma fábrica de veículos na zona leste de Manaus, no Amazonas, desde o meio-dia de terça-feira (5). O Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM) segue no combate ao fogo, que também se espalhou e atingiu o galpão de uma empresa de reciclagem na manhã desta quarta-feira (6), conforme o g1.
Até o momento há a confirmação de um único ferido. É uma mulher, funcionária da Effa Mottors – empresa que fabrica caminhões de pequeno porte onde o fogo começou. Ela deu entrada no Hospital 28 de Agosto ainda na noite de terça-feira e seu estado de saúde é considerado estável, segundo o g1.
Em nota, o CBMAM informou que mais de 150 bombeiros atuam no combate ao fogo. Os militares contam com apoio de 19 viaturas.
O prédio da Effa Mottors foi evacuado logo após o início do incêndio. A empresa ainda não se pronunciou sobre o caso.
Funcionários da empresa relataram que o incêndio teria começado a partir de faíscas de solda que atingiram um produto químico na área de produção. Haviam cerca de cem veículos no local quando o fogo começou.
Além do fogo, também há preocupação com a fumaça tóxica em razão da queima de produtos químicos. Uma densa nuvens preta se espalha pela região do bairro Distrito Industrial 2.