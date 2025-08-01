Impacto do tarifaço na indústria do RS e o que brigadianos pensam da carreira: leia resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta sexta-feira (1°).
Indústria gaúcha foi a "mais prejudicada do país" pelo tarifaço, segundo Fiergs
O Rio Grande do Sul é o Estado mais afetado pelo tarifaço de Donald Trump, mesmo com as exceções. A avaliação é da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).
Insatisfeito com salário e carreira, contente com equipamentos de trabalho: censo revela sentimento da tropa da Brigada Militar
O 2º Censo da Brigada Militar (BM), realizado pelo comando da instituição para ampliar o conhecimento sobre a tropa, revelou dois eixos de sensação dos policiais gaúchos, um de insatisfação e outro de satisfação. Os brigadianos estão, em maioria, descontentes com o salário e com o plano de carreira. O lado da satisfação é dominado pela percepção quanto aos instrumentos de trabalho e carga horária.
Porto Alegre
Ação de descida de skate na "rampa" do Centro Administrativo não será aberta ao público
Se você, como eu, está ansioso para ver o dia em que um skatista descerá a "rampa" do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), na Capital, é bom calibrar as expectativas. A coluna de Rodrigo Lopes apurou que a ação, prevista para o começo de setembro, será fechada ao público.
Comportamento
Gaúchas transformam fibras vegetais em artesanato que preserva memória, identidade e sustentabilidade
Muito antes de saber o peso da palavra artesã, Maria Helena Costa Duarte já vivia o seu significado. Com apenas oito anos, transformou os sacos que antes carregavam adubo em peças de roupa. Um gesto criativo que, mais do que instinto, carregava a herança de suas origens – a força quilombola, vinda da mãe e a indígena, do pai.
Quando falar sobre sexo com crianças e adolescentes? Especialistas dão dicas de como abordar o tema por faixa etária
Em casa, o assunto é tabu. Na escola, falta espaço. Vista como possível solução, a internet pode criar visões distorcidas sobre corpos, saúde e relacionamentos. Para especialistas, quando o assunto é sexo, o silêncio dos adultos de confiança pode deixar as crianças e os adolescentes mais vulneráveis a abusos, desinformação e relações marcadas por medo e culpa.
Cultura e lazer
Doramas impulsionam negócios inspirados na cultura coreana em Porto Alegre
O consumo de doramas, as novelas do leste asiático, principalmente japonesas e coreanas, cresceu no Brasil e já impacta o cenário gastronômico e cultural de Porto Alegre e da Região Metropolitana.
