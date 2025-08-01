Impacto do tarifaço na indústria do RS e o que brigadianos pensam da carreira: leia resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta sexta-feira (1°).

Indústria gaúcha foi a "mais prejudicada do país" pelo tarifaço, segundo Fiergs

Indústria calçadista será severamente afetada pelo tarifaço. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul é o Estado mais afetado pelo tarifaço de Donald Trump, mesmo com as exceções. A avaliação é da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

Insatisfeito com salário e carreira, contente com equipamentos de trabalho: censo revela sentimento da tropa da Brigada Militar

59,94% dos brigadianos fizeram ou fazem tratamento psiquiátrico e psicológico. Duda Fortes / Agencia RBS

O 2º Censo da Brigada Militar (BM), realizado pelo comando da instituição para ampliar o conhecimento sobre a tropa, revelou dois eixos de sensação dos policiais gaúchos, um de insatisfação e outro de satisfação. Os brigadianos estão, em maioria, descontentes com o salário e com o plano de carreira. O lado da satisfação é dominado pela percepção quanto aos instrumentos de trabalho e carga horária.

Porto Alegre

Ação de descida de skate na "rampa" do Centro Administrativo não será aberta ao público

Primeiras estruturas para ação já estão sendo instaladas no local. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Se você, como eu, está ansioso para ver o dia em que um skatista descerá a "rampa" do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), na Capital, é bom calibrar as expectativas. A coluna de Rodrigo Lopes apurou que a ação, prevista para o começo de setembro, será fechada ao público.

Comportamento

Gaúchas transformam fibras vegetais em artesanato que preserva memória, identidade e sustentabilidade

Maria Helena, 54 anos, é de Morro Redondo. Jefferson Botega / Agencia RBS

Muito antes de saber o peso da palavra artesã, Maria Helena Costa Duarte já vivia o seu significado. Com apenas oito anos, transformou os sacos que antes carregavam adubo em peças de roupa. Um gesto criativo que, mais do que instinto, carregava a herança de suas origens – a força quilombola, vinda da mãe e a indígena, do pai.

Quando falar sobre sexo com crianças e adolescentes? Especialistas dão dicas de como abordar o tema por faixa etária

Conversar com os filhos sobre sexo é uma forma de orientá-los e protegê-los, dizem especialistas. Carlos Garcia / Agencia RBS

Em casa, o assunto é tabu. Na escola, falta espaço. Vista como possível solução, a internet pode criar visões distorcidas sobre corpos, saúde e relacionamentos. Para especialistas, quando o assunto é sexo, o silêncio dos adultos de confiança pode deixar as crianças e os adolescentes mais vulneráveis a abusos, desinformação e relações marcadas por medo e culpa.

Cultura e lazer

Doramas impulsionam negócios inspirados na cultura coreana em Porto Alegre

Empreendedores têm apostado na oferta de experiências relacionadas a essas produções.

O consumo de doramas, as novelas do leste asiático, principalmente japonesas e coreanas, cresceu no Brasil e já impacta o cenário gastronômico e cultural de Porto Alegre e da Região Metropolitana.