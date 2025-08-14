Geral

IGP identifica mais uma vítima da enchente de 2024 por meio de exame de DNA

Nome não foi divulgado, mas a entidade confirmou que se trata de uma mulher que estava desaparecida desde 2 de maio de 2024. Material dela foi comparado com o da filha que estava em Banco de Perfis Genéticos

Júlia Ozorio

