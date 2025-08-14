IGP identifica mais uma vítima da enchente de 2024 por meio de exame de DNA

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) identificou, por meio de exame de DNA, mais uma vítima da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024. O resultado saiu na quarta-feira (13) e foi divulgado nesta quinta (14).
O nome da vítima não foi divulgado pelo IGP. Porém, conforme informou a Defesa Civil estadual nesta sexta-feira (15), trata-se de Adriana Maria da Silva, que morava em Cruzeiro do Sul.
Segundo o IGP, ela foi registrada como desaparecida em 2 de maio de 2024, em Lajeado.
O corpo foi encontrado em junho deste ano às margens do Rio Taquari, entre as cidades de Triunfo e General Câmara, ambas na Região Carbonífera.
Em nota, a Defesa Civil destacou que a vítima terá o nome retirado da lista de desaparecidos e incluído entre os óbitos.
Como o IGP identificou a vítima
A identificação da vítima ocorreu a partir do cruzamento de informações do Banco de Perfis Genéticos do IGP. Os peritos estabeleceram correspondência positiva entre o DNA do corpo e o perfil genético da filha da vítima. Isso foi possível porque ela havia participado da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas no ano passado.
— Só conseguimos identificar essas pessoas se tivermos com quem comparar. Por isso, é importante que os familiares de pessoas desaparecidas doem material para exame de DNA. Cada perfil doado representa uma chance de encerrar um ciclo de incerteza e dor — ressaltou a chefe da Divisão de Genética Forense do IGP, Cecília Fricke Matte.
Como participar da campanha
Três vítimas da enchente de 2024 ainda aguardam identificação do IGP, conforme Cecília.
Familiares de desaparecidos podem participar da campanha de coleta de DNA deste ano, que segue ativa até 15 agosto. Para isso, basta se dirigir até um ponto de coleta, disponível em 26 cidades gaúchas (confira os locais abaixo ou neste link.)
— É importante que o familiar que doe material tenha vínculo genético direto com o desaparecido para que o banco de dados consiga dar um resultado. Caso não haja filhos, pai nem mãe, o ideal é que mais pessoas da família doem material — esclareceu Cecília.
Segundo o IGP, os materiais coletados são incluídos no banco de dados exclusivamente para buscas de correspondência com pessoas sem identificação, vivas ou mortas.
O que diz a Defesa Civil
"A Defesa Civil Estadual informa que, conforme o protocolo para confirmação de óbitos ajustado com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o seu Centro de Operações confirmou, a partir da perícia do Instituto Geral de Perícias (IGP) e da apuração da Polícia Civil (PC), a identificação de restos mortais por meio de exames de material genético, confirmando o óbito de ADRIANA MARIA DA SILVA, da cidade de Cruzeiro do Sul, decorrente da inundação de maio de 2024.
Estão sendo adotadas pelos órgãos competentes, vinculados à SSP, as providências formais necessárias à retirada de seu nome da lista oficial de desaparecidos do evento, e inclusão na lista das pessoas com óbito confirmado.
Assim que forem concluídos esses trâmites, as listas oficiais de danos humanos da Defesa Civil estadual serão, também, atualizadas."