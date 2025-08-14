IGP identifica mais uma vítima da enchente de 2024 por meio de exame de DNA

Resultado foi possível em razão do Banco de Perfis Genéticos do IGP. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) identificou, por meio de exame de DNA, mais uma vítima da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024. O resultado saiu na quarta-feira (13) e foi divulgado nesta quinta (14).

O nome da vítima não foi divulgado pelo IGP. Porém, conforme informou a Defesa Civil estadual nesta sexta-feira (15), trata-se de Adriana Maria da Silva, que morava em Cruzeiro do Sul.

Segundo o IGP, ela foi registrada como desaparecida em 2 de maio de 2024, em Lajeado.

O corpo foi encontrado em junho deste ano às margens do Rio Taquari, entre as cidades de Triunfo e General Câmara, ambas na Região Carbonífera.

Em nota, a Defesa Civil destacou que a vítima terá o nome retirado da lista de desaparecidos e incluído entre os óbitos.

Como o IGP identificou a vítima

A identificação da vítima ocorreu a partir do cruzamento de informações do Banco de Perfis Genéticos do IGP. Os peritos estabeleceram correspondência positiva entre o DNA do corpo e o perfil genético da filha da vítima. Isso foi possível porque ela havia participado da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas no ano passado.

— Só conseguimos identificar essas pessoas se tivermos com quem comparar. Por isso, é importante que os familiares de pessoas desaparecidas doem material para exame de DNA. Cada perfil doado representa uma chance de encerrar um ciclo de incerteza e dor — ressaltou a chefe da Divisão de Genética Forense do IGP, Cecília Fricke Matte.

Como participar da campanha

Três vítimas da enchente de 2024 ainda aguardam identificação do IGP, conforme Cecília.

Familiares de desaparecidos podem participar da campanha de coleta de DNA deste ano, que segue ativa até 15 agosto. Para isso, basta se dirigir até um ponto de coleta, disponível em 26 cidades gaúchas (confira os locais abaixo ou neste link.)

— É importante que o familiar que doe material tenha vínculo genético direto com o desaparecido para que o banco de dados consiga dar um resultado. Caso não haja filhos, pai nem mãe, o ideal é que mais pessoas da família doem material — esclareceu Cecília.

Segundo o IGP, os materiais coletados são incluídos no banco de dados exclusivamente para buscas de correspondência com pessoas sem identificação, vivas ou mortas.

Pontos de coleta no RS

Alegrete

Instituição: Hospital Santa Casa

Endereço: Rua General Sampaio, 88 – Vila Nova Hosp. Santa Casa 95541-260

Telefone 1: (55) 34225998





Bagé

Instituição: Posto Médico Legal de Bagé

Endereço: Rua Sete de Setembro, 1270

Telefone 1: (53) 32412967





Bento Gonçalves

Instituição: Posto Médico Legal de Bento Gonçalves

Endereço: Rua Goiânia, 590 – Bairro Botafogo

Telefone 1: (54) 34535735





Cachoeira do Sul

Instituição: Instituto Médico Legal de Cachoeira do Sul/RS

Endereço: Rua Comendador Isidoro Neve da Fontoura, 550

Telefone 1: (51) 37234371





Carazinho

Instituição: Posto Médico Legal de Carazinho

Endereço: Av. Pátria, 736 – Centro

Telefone 1: (54) 33292506





Caxias do Sul

Instituição: Posto Médico Legal de Caxias do Sul

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, s/n ao lado do biotério da UCS

Telefone 1: (54) 32123007

Telefone 2: (54) 32124199





Cruz Alta

Instituição: Instituto Geral de Perícias de Cruz Alta

Endereço: Rua José Gabriel, 21

Telefone 1: (55) 33226946





Erechim

Instituição: Posto Médico Legal de Erechim

Endereço: Rua Dom João Hoffmann, 300

Telefone 1: (54) 35190418





Ijuí

Instituição: Delegacia de Polícia de Ijuí

Endereço: Avenida Coronel Dico, 759, pátio da delegacia de polícia – Centro

Telefone 1: (55) 33322686





Lajeado

Instituição: Posto Médico Legal de Lajeado

Endereço: Rua da Paz, s/n.

Telefone 1: (51) 37483060





Palmeira das Missões

Instituição: FUNHPAM

Endereço: Rua Nassib Nassif, s/n, junto a FUNHPAM

Telefone 1: (55) 37421364





Passo Fundo

Instituição: Posto Médico Legal de Passo Fundo

Endereço: Rua Paissandú, 1314

Telefone 1: (54) 33120101





Pelotas

Instituição: Instituto Geral de Perícias de Pelotas

Endereço: Rua Fernando Osório, 300

Telefone 1: (53) 32255875





Porto Alegre

Instituição: Instituto Geral de Perícias de Porto Alegre

Endereço: R. Comendador Álvaro Guaspari, 40 – Floresta

Telefone 1: (51) 32885150, Ramal 6477





Rio Grande

Instituição: Posto Médico Legal de Rio Grande

Endereço: Rua General Osório, 625

Telefone 1: (53) 32332266





Santa Cruz do Sul

Instituição: Posto Médico Legal de Santa Cruz do Sul

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 805 - Centro

Telefone 1: (51) 37117564





Santa Maria

Instituição: Posto Médico Legal de Santa Maria

Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 1750

Telefone 1: (55) 32171282





Santa Rosa

Instituição: Posto Médico-Legal de Santa Rosa

Endereço: Rua São Luis, 2201

Telefone 1: (55) 35129257





Santana do Livramento

Instituição: Posto Médico Legal de Santana do Livramento

Endereço: Rua Silveira Martins, 336

Telefone 1: (55) 32413904





Santiago

Posto Médico-Legal de Santiago

Endereço: Av. Severino Azambuja, 103

Telefone 1: (55) 32413904





Santo Ângelo

Instituição: Posto Médico-Legal de Santo Ângelo

Endereço: Rua Antunes Ribas, 3609, fundos

Telefone 1: (55) 32125502





São Borja

Instituição: Posto Médico-Legal de São Borja

Endereço: Rua Martinho Lutero, 1501

Telefone 1: (55) 984287279





São Luiz Gonzaga

Instituição: Posto Médico-Legal de São Luiz Gonzaga

Endereço: Rua Bento Soeiro de Souza, s/n

Telefone 1: (55) 984317959





Soledade

Instituição: Posto Médico-Legal de Soledade

Endereço: Avenida Maurício Cardoso, 919 - Centro

Telefone 1: (54) 33815846





Uruguaiana

Instituição: Posto médico-Legal de Uruguaiana

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 3905

Telefone 1: (55) 34111890





Vacaria

Instituição: Posto Médico-Legal de Vacaria

Endereço: Avenida Júlio de Castilhos, 654

O que diz a Defesa Civil

"A Defesa Civil Estadual informa que, conforme o protocolo para confirmação de óbitos ajustado com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o seu Centro de Operações confirmou, a partir da perícia do Instituto Geral de Perícias (IGP) e da apuração da Polícia Civil (PC), a identificação de restos mortais por meio de exames de material genético, confirmando o óbito de ADRIANA MARIA DA SILVA, da cidade de Cruzeiro do Sul, decorrente da inundação de maio de 2024.

Estão sendo adotadas pelos órgãos competentes, vinculados à SSP, as providências formais necessárias à retirada de seu nome da lista oficial de desaparecidos do evento, e inclusão na lista das pessoas com óbito confirmado.