Idoso morre em incêndio em Balneário Pinhal

Homem morreu em incêndio nesta segunda-feira. Bruno Cardoso / Litoral Urgente

Um homem de 75 anos morreu na manhã desta segunda-feira (11) em um incêndio em uma residência de alvenaria na praia do Magistério, em Balneário Pinhal, no Litoral Norte. A vítima morava sozinha no imóvel.

As chamas atingiram parte da casa. Ainda não há informações sobre a causa do fogo. Conforme o delegado Rodrigo Nunes, da Delegacia de Imbé, será analisada a rede elétrica que abastecia a residência.

"Está sendo realizada perícia de engenharia no imóvel, e a equipe da companhia de energia elétrica está verificando as instalações. A análise na rede elétrica poderá apontar se essa foi uma das causas do incêndio", afirmou o delegado em nota.

O homem tinha antecedentes criminais por incêndio. No entanto, a investigação irá apontar se houve indício de crime.