Idosa de 88 anos morre em incêndio em Santana do Livramento

Um incêndio na manhã deste domingo (10) em uma casa em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, vitimou um idosa de 88 anos. Conforme informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a causa teria sido um curto-circuito em um aquecedor que estava no quarto da vítima, mas somente a perícia poderá confirmar as razões.

O fogo atingiu a residência localizada na Rua Clemente Tanajura Guimarães. Ainda segundo os bombeiros, vizinhos perceberam fumaça e chamas saindo da casa, acionaram a guarnição e socorreram a idosa, que foi levada até a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu.

Quando os bombeiros chegaram, contiveram as chamas e já não havia ninguém na residêcia.

