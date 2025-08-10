Geral

Idosa de 80 anos morre em incêndio na zona rural de Sinimbu 

Segundo o Corpo de Bombeiros, vítima não teria conseguido deixar residência que pegou foto, ao contrário de outro morador que escapou e passa bem

Joanna Manhago

