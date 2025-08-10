Idosa de 80 anos morre em incêndio na zona rural de Sinimbu 

Uma idosa de 80 anos morreu em um incêndio em uma residência na cidade de Sinimbu, no Vale do Rio Pardo, na madrugada deste domingo (10). A ocorrência foi registrada na região da Linha Branca, zona rural do município.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h e, quando chegou ao local, constatou que a vítima já tinha falecido. A identidade dela não foi divulgada.

Um segundo morador, cuja idade não foi divulgada, conseguiu deixar a casa e passa bem.

