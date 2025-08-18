Homem segue desaparecido dois meses após enxurrada no RS

Carro foi localizado a mais de um quilômetro do local onde havia sido visto pela última vez. Matheus Haetinger / Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária

Dois meses após chuva intensa que atingiu o Rio Grande do Sul, um homem que desapareceu após o carro em que ele estava ser arrastado pela correnteza segue sem ser encontrado. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul permanecem nas buscas pelo homem de 65 anos.

O caso aconteceu em Candelária, no Vale do Rio Pardo. Luiz Carlos Rodrigues estava acompanhado da esposa, Geneci da Rosa, 54 anos. O corpo dela foi encontrado em 17 de junho. No total, cinco pessoas morreram em decorrência da chuva em junho de 2025.

Segundo o major Ricardo Coelho, todos os recursos disponíveis de busca são utilizados.

— Embarcação, binômios (dupla composta por bombeiro e cão de resgate), drones de câmera térmica, percursos examinados mais de uma vez e sem qualquer vestígio, a tendência é de interrupção das buscas nos próximos dias — diz.

O casal se deslocava para o trabalho em uma empresa de bolsas quando teria tentado atravessar uma ponte tomada pela água. O veículo foi localizado a cerca de 1,77 quilômetro do ponto onde foi arrastado, mas o homem não estava dentro do carro.

A chuva intensa deixou mais de 7 mil pessoas fora de casa, afetando mais de 150 municípios gaúchos.

Quem são as vítimas

Geneci da Rosa

A primeira morte causada pela chuva no Estado em 2025 foi a da esposa de Rodrigues. Geneci da Rosa, 54 anos, morreu após o carro em que ela estava ser arrastado pela correnteza. O corpo foi localizado pelos bombeiros em 17 de junho.

Mario César Trielweiler Gonçalves

A segunda morte causada pela chuva no Estado foi de Mario César Trielweiler Gonçalves. A cabeceira de uma ponte cedeu e o carro onde estava o jovem de 21 anos caiu e foi arrastado pela água de um arroio entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis.

Segundo a prefeitura de Caxias do Sul, uma parte da cabeceira da ponte foi levada pela força da água do Rio Caí, em razão da chuva. A estrutura foi construída em 2024 com recursos da comunidade e de empresários como alternativa à ponte da BR-116, que foi levada pela enchente de maio. A ligação na rodovia federal foi inaugurada em dezembro do ano passado.

Mauro Perfeito da Silva

O homem de 72 anos morreu após uma árvore cair sobre o carro em que ele estava em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com a assessoria de imprensa do Podemos no Estado, Mauro era o presidente municipal do partido político em Sapucaia do Sul. Ele chegou a concorrer a vereador na cidade, mas nunca se elegeu.

O idoso transitava no carro pela Avenida Rubem Berta, entre os municípios de São Leopoldo e Sapucaia do Sul, quando a árvore caiu sobre o veículo. A filha dele de 37 anos estava no banco do carona e sofreu ferimentos.

Ademar José Backes

O corpo de Ademar José Backes, 59 anos, foi localizado dentro de um veículo submerso no Rio Dourado, na linha Anta, zona rural de Aratiba, no norte do Rio Grande do Sul. Ele foi a quarta vítima da forte chuva que atingiu o Estado, segundo a Defesa Civil. Backes deixou a esposa e três filhos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem teria tentado atravessar uma ponte no momento em que o rio estava com o nível acima do normal, quando o veículo foi arrastado pela correnteza. A corporação orienta que a população evite transitar em pontes submersas.

Guido Armindo Alexander