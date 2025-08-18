Homem que caiu de barco em Caçapava do Sul é encontrado morto

O corpo de Elstor Schwengber, 44 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (18) pelo Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul. O homem caiu nas águas do Arroio Irapuá após o barco em que estava virar no dia 9 de junho.

O acidente aconteceu na localidade de Bom Jardim, limite entre os municípios de Caçapava do Sul, na Campanha, e Cachoeira do Sul, na região central do Estado.

A vítima foi localizada a cerca de 650 metros do ponto onde o barco virou, segundo os bombeiros. Buscas estavam sendo realizadas por duas equipes — de mergulho e a barco — desde o acidente.

Uma equipe da Polícia Civil acompanha a remoção do corpo, que, na sequência, será encaminhado à perícia. Amigos confirmaram a identificação da vítima às autoridades.

Barco virou com correnteza, dizem testemunhas

Conforme o delegado Bruno Carnaúba, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Caçapava, Schwengber era morador de Venâncio Aires. Ele estava no local com três amigos, acampando para caça e pesca.

Aos bombeiros, o grupo relatou que a correnteza provocou o acidente. Os três ainda contaram que conseguiram nadar até a margem, não tendo visto mais Schwengber.