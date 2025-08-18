Geral

Na Campanha
Notícia

Homem que caiu de barco em Caçapava do Sul é encontrado morto

Elstor Schwengber, 44 anos, estava com três amigos na embarcação, que virou após correnteza, afirmam testemunhas

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS